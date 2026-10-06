Cristiano Ronaldo aclara su polémica salida de Portugal: ¿volverá a jugar con la selección?

La tensión entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus quedó expuesta después de que el capitán de Portugal revelara los motivos que lo llevaron a abandonar la concentración del equipo. El delantero aseguró que decidió marcharse luego de que el entrenador no cumpliera un acuerdo relacionado con su participación ante Noruega.

En un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, el atacante explicó que tenía previsto disputar alrededor de 30 minutos en el encuentro. Sin embargo, permaneció calentando durante buena parte del segundo tiempo y finalmente no ingresó al terreno de juego, situación que provocó su molestia.

¿Qué ocurrió entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus?

Ronaldo relató que comenzó a calentar desde el descanso y esperó durante aproximadamente media hora una oportunidad para entrar. Al no recibir el llamado del cuerpo técnico, consideró que el entrenador había incumplido lo que previamente habían acordado.

Después del partido, el futbolista, Jorge Jesus y Simão Coutinho, director deportivo del Al Nassr, sostuvieron una reunión en la que hablaron directamente sobre lo ocurrido. Según Ronaldo, durante ese encuentro se estableció que el técnico explicaría públicamente la situación y reconocería que había sido un error hacerlo calentar si finalmente no iba a utilizarlo.

El portugués afirmó que incluso se preparó un documento con ocho puntos que Jorge Jesus debía abordar durante su conferencia de prensa. Entre ellos estaba aclarar que Ronaldo nunca había exigido jugar y que había sido el propio seleccionador quien planteó el plan para esa concentración.

El escrito también contemplaba un reconocimiento hacia el jugador, al destacar su profesionalismo, su compromiso con la selección de Portugal y la importancia que ha tenido para el combinado nacional durante más de dos décadas.

Incluso, de acuerdo con Ronaldo, el entrenador habría reconocido que fue un error hacer calentar a un futbolista de su relevancia sin darle minutos y que no repetiría esa decisión. Sin embargo, el delantero sostuvo que nada de eso ocurrió.

¿Por qué Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal?

El capitán portugués aseguró que la situación cambió por completo respecto a lo conversado en privado. Según su versión, encontró una actitud de Jorge Jesus mucho más agresiva durante sus declaraciones posteriores al encuentro.

Ronaldo señaló que nunca ha intentado intervenir en las decisiones tácticas de los entrenadores a lo largo de sus casi 25 años de carrera. Explicó que acepta las determinaciones de los técnicos, incluso cuando no está de acuerdo con ellas, pero consideró que el incumplimiento de una promesa fue determinante para tomar la decisión de marcharse.

Por esa razón, decidió dejar la concentración antes de que pudiera producirse otro desencuentro. Para el atacante, la confianza y la verdad son fundamentales en una relación profesional y consideró que continuar con el grupo después de lo sucedido podía terminar afectando al equipo.

El futbolista también ofreció disculpas a sus compañeros y reconoció que abandonar la concentración fue una decisión cuya responsabilidad asumía completamente. A los aficionados portugueses les pidió perdón nuevamente y explicó que sintió que su permanencia ya no beneficiaba al grupo.

¿Cristiano Ronaldo volverá a jugar con Portugal?

Pese a la controversia, Ronaldo dejó claro que no pretende alejarse definitivamente de la selección de Portugal. El delantero incluso reconoció que podría recibir una sanción por su comportamiento y aceptó que sus acciones deben tener consecuencias.

El capitán portugués aseguró que, una vez cumplida cualquier eventual sanción, estará disponible para regresar si se encuentra en buenas condiciones físicas. Su intención, afirmó, es volver a competir y ayudar a Portugal a conseguir victorias.

De esta manera, Cristiano Ronaldo puso fin a las especulaciones sobre su futuro inmediato con la selección y dejó claro que su salida de la concentración no representó una renuncia. El delantero mantiene abierta la posibilidad de regresar y continuar defendiendo los colores de Portugal.