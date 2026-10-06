Vecinos de la Supermanzana 221 en Cancún bloquearon el cruce de avenidas Kabah y 20 de Noviembre

Alrededor de 70 vecinos de la Supermanzana 221 bloquearon la noche de este martes el cruce de las avenidas Kabah y 20 de Noviembre, en protesta por la falta de suministro de agua potable que, aseguran, padecen desde hace aproximadamente cuatro días.

Los inconformes decidieron salir a las calles y cerrar completamente la circulación en ambas vialidades, debido a que, pese a los reportes realizados ante la empresa Aguakán, hasta el momento no habían recibido una respuesta favorable ni una solución al problema que afecta a varias familias de la zona.

La protesta comenzó alrededor de las 19:50 horas, justo en un horario de alta afluencia vehicular, por lo que el bloqueo provocó afectaciones a cientos de automovilistas que regresaban a sus domicilios después de sus jornadas laborales.

Ante el cierre de las vialidades, elementos de la Dirección de Tránsito y de la Policía Municipal se desplazaron hasta el lugar para establecer un operativo y tratar de agilizar la circulación en la zona, además de mantener vigilancia para preservar la integridad de los manifestantes.

Los agentes colocaron patrullas para impedir el paso de los vehículos hacia el punto donde se concentraban los vecinos y comenzaron a desviar a los automovilistas hacia rutas alternas, mientras la protesta continuaba.

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Los habitantes señalaron que la falta de agua potable se ha prolongado durante cuatro días y que la situación ya representa un problema para las familias, quienes requieren del servicio para realizar actividades básicas en sus hogares.

Ante la falta de una solución, los vecinos comenzaron a organizarse para realizar la manifestación y optaron por bloquear las avenidas durante uno de los horarios con mayor movimiento vehicular, con la intención de llamar la atención de las autoridades y obtener una respuesta.

El cierre generó momentos de tensión entre algunos automovilistas y los manifestantes, principalmente por las dificultades para avanzar hacia sus destinos. Sin embargo, la presencia de los elementos de seguridad permitió mantener vigilancia en el sitio mientras continuaba el diálogo entre los inconformes.

Hasta aproximadamente las 20:40 horas, casi una hora después de iniciado el bloqueo, los vecinos permanecían en el lugar y señalaban que ningún representante del Ayuntamiento se había presentado para establecer un diálogo formal y atender sus demandas.

Los manifestantes advirtieron que permanecerían en el sitio hasta obtener una respuesta relacionada con el restablecimiento del servicio de agua potable, mientras las autoridades mantenían los desvíos para evitar que el bloqueo generara mayores complicaciones en la circulación.