Toro Fernández despide a Ricky, el fan de Cruz Azul que cumplió su sueño en La Noria

La historia de Ricky dejó una huella especial en Cruz Azul. El joven aficionado, de apenas 15 años, falleció después de haber cumplido uno de sus grandes deseos: conocer a sus ídolos de La Máquina y recibir una dedicatoria del futbolista que más admiraba, Gabriel “Toro” Fernández.

El club cementero confirmó la noticia este martes mediante un mensaje acompañado de un video en memoria de Ricardo González Hernández. Cruz Azul expresó sus condolencias a la familia y le dedicó un último abrazo a través de sus redes sociales.

Ricky conoció al Toro Fernández en La Noria

El encuentro ocurrió el 22 de septiembre de 2026, cuando Ricky llegó a las instalaciones de La Noria gracias a Ambulancia de los Deseos, programa de Tikún Olam. El adolescente, que se encontraba en cuidados paliativos, pudo convivir con integrantes del plantel.

Vestido con la camiseta de Cruz Azul, Ricky tenía claro que quería conocer al Toro Fernández. El delantero uruguayo se acercó a él, le regaló una playera firmada y escuchó una petición que terminaría convirtiéndose en uno de los momentos más recordados de esta historia.

Lamentamos profundamente tu partida, Ricky. Deseamos que tu familia encuentre pronta resignación y mucha fuerza. Te mandamos un abrazo hasta el cielo 🕊️ #MáquinaConCausa https://t.co/tqZ9UV9j5H — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 6, 2026

El joven le pidió que, si conseguía marcar un gol, se lo dedicara. Toro Fernández aceptó el reto y le prometió que haría una celebración especial para que Ricky pudiera reconocerla.

El gol del Toro Fernández que Ricky alcanzó a ver

La promesa se cumplió apenas cuatro días después. El 26 de septiembre, Cruz Azul enfrentó a Toluca en un partido que terminó con empate 3-3 y el delantero uruguayo apareció para marcar uno de los tantos del conjunto celeste.

Después de anotar de cabeza, Gabriel Fernández levantó las manos y formó la letra “R” con los dedos, cumpliendo así la promesa que había hecho días antes.

Ese gesto adquirió un significado todavía mayor después de conocerse la partida de Ricky, quien alcanzó a ver en vida el festejo que había pedido personalmente a su ídolo.

Toro Fernández se despide de Ricky

Al conocer la noticia, el atacante no tardó en dedicarle unas palabras al joven. A través de Instagram, Toro Fernández recordó el encuentro que tuvieron en La Noria y agradeció que Ricky lo hubiera elegido como su ídolo.

El delantero también destacó que pudo cumplir la promesa de celebrar aquel gol para él y aseguró que ese momento ocupará siempre un lugar especial en su corazón. Además, envió un mensaje de cariño y fuerza a la familia de Ricky en este momento.

En otra publicación que circuló entre los aficionados, Fernández volvió a recordar al adolescente y reiteró que aquel gol había sido para él.

La afición de Cruz Azul recuerda a Ricky

La despedida también provocó numerosas reacciones entre los seguidores de La Máquina. A través de redes sociales, aficionados y periodistas compartieron mensajes para recordar al joven y destacaron el significado que tuvo para él poder presenciar el gol del Toro.

El caso de Ricky también volvió a mostrar una faceta distinta del futbol mexicano, cuando un jugador y un club lograron hacer realidad el deseo de un aficionado que atravesaba un momento especialmente difícil.

Ambulancia de los Deseos también recordó al adolescente y compartió imágenes de Ricky sonriente junto a los jugadores, con su camiseta firmada. La organización destacó que cumplir un deseo puede dejar recuerdos y momentos significativos tanto para quien lo recibe como para quienes participan en hacerlo realidad.

Cruz Azul despide a Ricky

El homenaje del club concluyó con un listón negro y la leyenda “En memoria de Ricardo González Hernández”. Así, Cruz Azul cerró el mensaje dedicado a uno de sus jóvenes aficionados.

Ahora, cada celebración del Toro Fernández tendrá un recuerdo especial para Ricky. Aquel gol ante Toluca dejó de ser únicamente una anotación en un partido y se convirtió en el símbolo de una promesa cumplida entre un futbolista y el joven que lo eligió como su ídolo.