Santos Bravos en Xmatkuil 2026: fecha, hora y cómo conseguir boletos gratis

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 ya tiene confirmada su cartelera de conciertos, que incluye a artistas nacionales e internacionales.

Entre los espectáculos más esperados se encuentra el de Santos Bravos, boyband que se presentará de manera gratuita en el Centro de Espectáculos Montejo.

El concierto de Santos Bravos en Xmatkuil 2026 está programado para el viernes 27 de noviembre a las 20:00 horas, como parte de las actividades musicales de la feria.

El espectáculo será gratuito, aunque se prevé que el acceso se controle mediante boletos que serán entregados previamente, como ha ocurrido en ediciones anteriores con los conciertos gratuitos realizados en este recinto.

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Boletos para Santos Bravos en Xmatkuil 2026

Aunque el concierto de Santos Bravos será gratuito, el acceso al Centro de Espectáculos Montejo podría requerir boleto.

En los conciertos gratuitos de años anteriores, la organización ha distribuido previamente accesos para controlar el aforo y permitir el ingreso del público al recinto.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado oficialmente cuándo, dónde y cómo se entregarán los boletos para Santos Bravos en Xmatkuil 2026.

Se espera que en las próximas semanas se den a conocer los detalles sobre la distribución de los accesos, por lo que quienes quieran acudir al concierto deberán estar atentos a los canales oficiales de la Feria Yucatán Xmatkuil.

¿Quiénes son Santos Bravos?

Santos Bravos es una boyband integrada por Drew Venegas, Alejandro Aramburú, Gabriel Bermúdez, Kauê Penna y Kenneth Lavíll, quienes son originarios de Estados Unidos, Perú, Puerto Rico, Brasil y México, respectivamente.

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Es el primer proyecto de desarrollo artístico interno de HYBE Latin America, la división regional de la compañía surcoreana HYBE. La propia organización lo describe como su primera banda latina y señala que sus integrantes fueron seleccionados mediante un riguroso proceso de audición y formación.

El proceso se convirtió también en un reality show llamado Santos Bravos, en el que participaron jóvenes de diferentes países y fueron sometidos a evaluaciones de canto, baile y desempeño escénico. La competencia siguió el modelo de entrenamiento utilizado en la industria del K-pop, pero adaptado al mercado y la identidad musical latina.

Después de aproximadamente seis meses de entrenamiento intensivo, fueron seleccionados los cinco integrantes que finalmente conformaron la agrupación.