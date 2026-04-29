Canelo Álvarez y Fernanda Gómez presentan por primera vez a su hija Eva Victoria

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez sorprendieron a sus seguidores al revelar por primera vez el rostro de su hija Eva Victoria, quien a sus ocho meses se robó toda la atención en una publicación llena de momentos familiares.

La pareja compartió una serie de fotografías inéditas donde la pequeña aparece junto a sus padres y su hermana mayor, en imágenes que rápidamente enternecieron redes sociales.

Un mensaje familiar en medio de la polémica

La publicación también fue leída como una muestra de unidad familiar en medio de recientes rumores alrededor del matrimonio.

Lejos de la controversia, la pareja apostó por mostrar una faceta íntima con una galería centrada en el amor familiar y la complicidad en casa.

Eva Victoria se convirtió en la protagonista absoluta de las postales.

En las imágenes, la hija del campeón mexicano aparece en momentos cotidianos y también acompañando a su padre en su faceta deportiva, incluso con prendas alusivas al boxeador.

La ternura de la pequeña generó reacciones inmediatas entre seguidores, quienes destacaron el parecido familiar y el carisma de la bebé.

Otro de los momentos que llamó la atención fue la convivencia entre María Fernanda y Eva Victoria.

Las fotografías dejaron ver una relación cercana entre ambas, con escenas de juego y complicidad que también captaron el interés del público.