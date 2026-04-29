UNAM lanza “Tiro Libre” con Hugo Sánchez como invitado especial

En un encuentro que combinó deporte, cultura y educación, el exdelantero Hugo Sánchez apareció como invitado especial en la presentación del libro Tiro Libre. Relatos cancheros, una publicación que utiliza el futbol como punto de partida para reflexionar sobre la sociedad. El evento se realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México, frente a estudiantes de nivel medio superior.

Una apuesta por acercar los libros a los jóvenes

El proyecto editorial forma parte de una estrategia universitaria vinculada al contexto del Mundial de Futbol, con la intención de fomentar el hábito de la lectura. Como parte de esta iniciativa, se entregaron más de 110 mil ejemplares gratuitos a alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades, con miras a expandir su distribución a otras universidades del país.

El mensaje de Hugo Sánchez: educación y disciplina

Durante su participación, Hugo Sánchez —referente histórico del Real Madrid y símbolo de los Pumas UNAM— destacó que la combinación entre formación académica y disciplina deportiva fue clave en su trayectoria. También evocó su paso por la vida estudiantil, donde fortaleció valores que marcaron su carrera.

El futbol como espejo social

La obra reúne textos de autores como Juan Villoro, Marion Reimers, Martín Caparrós y Antonio Ortuño, quienes exploran el futbol desde distintas miradas, abordando sus implicaciones sociales, culturales y emocionales más allá del terreno de juego.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas subrayó que leer implica una pausa reflexiva similar a la de un tiro libre en el futbol: un momento para analizar, decidir e interpretar.

Apoyo al Tri rumbo al Mundial

Antes de concluir, Hugo Sánchez envió un mensaje a la afición para respaldar a la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo, al destacar la importancia de mantener una actitud positiva y de unidad en torno al equipo nacional.