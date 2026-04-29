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Presidenta Sheinbaum recibe al Ministro de Relaciones Exteriores de España en Palacio Nacional

Esta reunión de trabajo forma parte de las acciones que han impulsado ambos gobiernos para fortalecer la relación entre México y España.

Por Redacción Por Esto!

29 de abr de 2026

1 min

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La mandataria encabezó la reunión con la comitiva española.
La mandataria encabezó la reunión con la comitiva española. / Foto: Cuenta X @Claudiashein

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a José Manuel Albares, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, quien realiza una visita oficial en México.

Esta reunión de trabajo forma parte de las acciones que han impulsado ambos gobiernos para fortalecer la relación entre México y España, naciones que tienen una conexión bilateral histórica que suma varios siglos.

Doctor Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero.

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“Recibí en Palacio Nacional al Ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares Bueno. Hablamos de la cooperación entre ambas naciones y le propuse continuar con exposiciones en España que muestren la grandeza cultural de México”, publicó la mandataria en su perfil oficial de X.

La visita de Albares Bueno y su comitiva también está relacionada con la gira que hizo hace unas semanas la jefa del Ejecutivo Federal a España, en específico a la ciudad de Barcelona, en donde se reunió con Pedro Sánchez, presidente del gobierno español.

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