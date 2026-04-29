Presidenta Sheinbaum recibe al Ministro de Relaciones Exteriores de España en Palacio Nacional

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a José Manuel Albares, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, quien realiza una visita oficial en México.

Esta reunión de trabajo forma parte de las acciones que han impulsado ambos gobiernos para fortalecer la relación entre México y España, naciones que tienen una conexión bilateral histórica que suma varios siglos.

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“Recibí en Palacio Nacional al Ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares Bueno. Hablamos de la cooperación entre ambas naciones y le propuse continuar con exposiciones en España que muestren la grandeza cultural de México”, publicó la mandataria en su perfil oficial de X.

La visita de Albares Bueno y su comitiva también está relacionada con la gira que hizo hace unas semanas la jefa del Ejecutivo Federal a España, en específico a la ciudad de Barcelona, en donde se reunió con Pedro Sánchez, presidente del gobierno español.