Morena respalda al gobierno de México ante solicitudes de extradición de EU 

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena publicó un comunicado en donde respaldó al Gobierno de México tras las recientes solicitudes de extradición presentadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios.

La postura del partido se alinea con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR), calificando las peticiones como infundadas y políticamente motivadas. El partido argumentó que las solicitudes de extradición carecen de elementos de prueba suficientes.

Comunicado de Morena respaldando al gobierno de México. / Facebook: Morena Sí

Morena enfatizó que cualquier proceso debe respetar la soberanía nacional y el debido proceso, rechazando lo que consideran "intentos intervencionistas" por parte de agencias estadounidenses. Una de las mayores quejas de Morena y del gobierno mexicano es la forma en que se manejó la información.

El partido denunció que la Embajada de Estados Unidos violó los tratados internacionales al hacer públicas las acusaciones antes de que se presentaran las pruebas técnicas necesarias. Según el partido guinda, esto vulnera la confianza y la cooperación bilateral, además de exponer a los señalados a un juicio mediático sin sustento legal.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, descartó que el gobernador Rocha Moya deba renunciar a su cargo. Monreal calificó la situación como un "asunto político" derivado de los tiempos electorales o presiones internas en Estados Unidos, asegurando que mientras no existan pruebas contundentes, los funcionarios gozan del respaldo de su movimiento.

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