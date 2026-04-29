Diego Luna gana millonaria demanda contra Johnnie Walker por uso indebido de imagen

El actor mexicano Diego Luna ha marcado un precedente este miércoles 29 de abril en México sobre los derechos de imagen y publicidad. A pesar de que el litigio duró varios años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor del mexicano y obligando a la multinacional Diageo a pagar una indemnización.

Durante 2021, la marca de whisky Johnnie Walker lanzó una campaña publicitaria titulada "Keep Walking". En dicha campaña, se utilizaron imágenes del actor mexicano. Sin embargo; la marca no obtuvo su consentimiento previo, ni se tenía un contrato para que él fuera la imagen de la marca.

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Johnnie Walker deberá pagar una indemnización a Diego Luna

Luna interpuso la demanda basándose en el artículo 216 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor en México. Este artículo es fundamental porque establece que, cuando se utiliza la imagen de una persona sin su permiso con fines de lucro, el afectado tiene derecho a una indemnización.

Tras varias apelaciones por parte de Diageo, propietaria de la marca de whisky, el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los ministros desecharon los recursos de la empresa de licores, ratificando las sentencias previas que ya le daban la razón al actor.

La justicia determinó que el derecho a la propia imagen es un derecho fundamental y que ninguna empresa puede utilizarlo para fines mercantiles. Aunque la cifra exacta del pago se manejó con confidencialidad, se estima que el pago fue de varios millones de dólares, esto debido a que artículo 216 bis señala un pago no menor al 40% del importe de las ventas.

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