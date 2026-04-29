Conductor de camión derriba cables de la CFE sobre bulevar Colosio de Cancún y se da a la fuga

El conductor de una pesada unidad derribó cables de media tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de empresas de telefonía en el bulevar Luis Donaldo Colosio, la tarde de este miércoles, para después darse a la fuga. Este hecho, además de generar fuerte congestión vehicular, también provocó un conato de incendio en el área verde donde cayeron los cables; la situación fue controlada por las autoridades.

A través del sistema de emergencias 911, automovilistas que circulaban sobre el bulevar Colosio reportaron, alrededor de las 18:30 horas, que el conductor de un camión había jalado cables de energía eléctrica y de telefonía, en el tramo frente al motel Play, cuando transitaba en sentido del Aeropuerto Internacional de Cancún hacia el centro de la ciudad.

Debido a la velocidad del vehículo, los cables se reventaron e incluso un poste de la Comisión Federal de Electricidad fue doblado, lo que ocasionó que varios cables quedaran sobre la vía de rodamiento, provocando que la circulación se paralizara por completo en ambos sentidos, tanto hacia la ciudad como hacia el aeropuerto.

Una vez reportada la situación, elementos de la Dirección de Tránsito, así como trabajadores de la CFE y de empresas de telefonía, acudieron al bulevar mencionado para iniciar los trabajos correspondientes y restablecer la circulación.

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Personal de la CFE cortó el suministro eléctrico para que el equipo operativo pudiera retirar los cables del asfalto, con la finalidad de reactivar el tránsito vehicular. De igual forma, se indicó que los trabajos para cambiar el poste dañado podrían tardar alrededor de cinco horas; sin embargo, estas labores se realizarán en el acotamiento del bulevar, por lo que la circulación no se verá afectada.

Por su parte, elementos de Tránsito realizaron recorridos en la zona en busca del presunto responsable del incidente. Asimismo, personal del C5 monitoreó las cámaras de vigilancia, aunque hasta el momento no se ha confirmado la detención del conductor.

Es importante señalar que las personas que se encontraban en el área lograron sofocar el conato de incendio, el cual no pasó a mayores, dejando únicamente afectada un área verde de aproximadamente 10 metros. Finalmente, se confirmó que en este hecho no hubo personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos en el lugar.