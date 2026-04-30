Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: el regreso del mexicano ya tiene rival y título en juego

El retorno de Saúl Canelo Álvarez al ring ya tiene nombre y objetivo definido. Tras un año fuera de actividad, el campeón tapatío enfrentará al invicto Christian Mbilli por el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, en una pelea programada para septiembre en Arabia Saudita.

Luego de un periodo complicado marcado por lesiones, Canelo buscará retomar protagonismo en la división que dominó durante años, en un combate que apunta a ser clave para su futuro en el boxeo.

Un regreso obligado tras cirugía y derrota

El pugilista mexicano no ha subido al cuadrilátero desde su combate ante Terence Crawford, donde perdió sus títulos en las 168 libras. Posteriormente, tuvo que someterse a una cirugía en el codo que lo mantuvo alejado de la actividad.

Esta situación también lo dejó fuera de una de sus fechas tradicionales: el fin de semana del 5 de mayo, donde históricamente encabezaba funciones estelares.

Benavidez toma el protagonismo en mayo

Ante la ausencia de Álvarez, el foco del boxeo se traslada a David Benavidez, quien protagonizará la cartelera en Las Vegas frente a Gilberto Zurdo Ramírez.

Ambos pugilistas disputarán los títulos crucero de la WBA y la WBO, en un combate que captará la atención del público mientras Canelo termina su recuperación.

‼ BREAKING: Canelo Alvarez and Christian Mbilli have a done deal to fight in September in Riyadh for the WBC super middleweight championship, The Ring’s @MikeCoppinger has learned.



Canelo will attempt to regain a world title in his first fight since his loss to Terence… pic.twitter.com/GFagZYAIMF — Ring Magazine (@ringmagazine) April 30, 2026

Mbilli, invicto y en ascenso

El rival del mexicano llega con números sólidos. Christian Mbilli mantiene un récord de 29 victorias, cero derrotas y un empate, con 24 nocauts, consolidándose como uno de los nombres fuertes del peso supermediano.

Su último combate fue ante Lester Martínez, con quien empató en una decisión dividida que generó debate. Posteriormente, fue reconocido como campeón absoluto del WBC tras el retiro de Crawford.

Septiembre, la nueva cita para Canelo

El combate ante Mbilli se perfila como la gran oportunidad para que Canelo Álvarez recupere un título mundial y vuelva a posicionarse en la cima del boxeo.

Aunque no peleará en mayo, el mexicano mantiene su tradición de protagonizar grandes funciones en septiembre, ahora con Arabia Saudita como escenario para su esperado regreso.