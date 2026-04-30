Aumentan las llamadas de extorsión a comerciantes de José María Morelos en Quintana Roo

Las llamadas de extorsión a los comercios no paran, este jueves llamaron al dueño de una pizzería y le pidieron que mande "piezas suficientes” (dinero) a un grupo delictivo que lo contactó al número 812 5998 459.

El dueño del negocio, que se identificó como Martinica o Ruiz Dzul, dijo que los malandros no solamente le hablaron, sino que le enviaron mensaje de texto. Por lo mismo, aseguró a la policía que tuvo que llamar al número de emergencia 089 para que lo ayuden.

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La pizzería se encuentra sobre la calle Jacinto Par, entre Cecilio Chi y Kohunlich, de la colonia centro. La delegada de la Cámara Nacional de Comercio en esta ciudad ya había señalado que las llamadas telefónicas para extorsionar a comerciantes han aumentado.

Refería que diariamente se han estado recibiendo cinco casos de reportes de llamadas de extorsión. Indica que por este tipo de extorsiones, durante el mes de abril cerraron dos negocios en esta ciudad.