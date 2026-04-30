Sultanes de Monterrey “rescatan” al Perro Sultán y lanza comunicado sobre su estado

Un momento inesperado terminó robándose el protagonismo en la Liga Mexicana de Béisbol. La mascota de los Sultanes de Monterrey, el popular Perro Sultán, tuvo un incidente que pasó de la preocupación a la risa, luego de quedar atorado en la malla del dugout durante el juego.

Lo que comenzó como una rutina habitual de animación terminó convirtiéndose en un espectáculo improvisado que captó la atención tanto de los aficionados en el estadio como de miles de usuarios en redes sociales.

Un “rescate” en pleno partido

Mientras animaba desde lo alto del dugout, la mascota quedó atrapada en la red protectora, lo que generó sorpresa inmediata. Sin dudarlo, jugadores y personal del equipo reaccionaron rápidamente para ayudar.

Entre los primeros en intervenir estuvo Víctor Mendoza, quien junto a sus compañeros coordinó un improvisado operativo para liberar al personaje. El momento combinó tensión, humor y compañerismo, lo que lo hizo aún más memorable.

De susto a comedia viral

Lejos de convertirse en un incidente grave, la escena se transformó en un episodio lleno de risas. La interacción entre jugadores, staff y seguridad del estadio reflejó un ambiente relajado dentro del equipo.

El video compartido por el club rápidamente se viralizó, convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados del día. La naturalidad del momento y la reacción del equipo conectaron con la afición.

Comunicado oficial - Accidente Perro Sultán. pic.twitter.com/QGFxkvpI3k — Sultanes de Monterrey (@SultanesOficial) May 1, 2026

El club aclara: no hubo daños

Tras lo ocurrido, los Sultanes de Monterrey emitieron un comunicado donde informaron que ningún animal resultó lesionado.

También explicaron, con tono humorístico, que el Perro Sultán ya tenía experiencia en este tipo de situaciones, por lo que todo quedó en una anécdota sin consecuencias.

Una vez liberado, la mascota volvió a su labor de animación, provocando aplausos entre los asistentes. Aunque en lo deportivo el equipo cayó 12-6 ante los Tecos, se mantiene con un sólido inicio de temporada.