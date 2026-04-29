“Todo por un rumor falso”: Hombre asegura haber sido secuestrado y torturado en Bacalar por un grupo armado

Sem Olayo Lira, un hombre originario de Puebla de 38 años reportado como desaparecido en Bacalar, aseguró haber sido secuestrado y torturado durante tres días por un grupo armado que, según su versión, lo confundió con integrante de una organización criminal.

El testimonio fue difundido por el propio afectado a través de redes sociales después de ser localizado con vida, luego de varios días en los que familiares y amigos mantuvieron activa una ficha de búsqueda para tratar de ubicarlo tras su desaparición ocurrida en la zona de Buenavista, en el municipio de Bacalar.

De acuerdo con el relato de Sem Olayo Lira, los hechos ocurrieron el pasado 23 de abril cuando hombres armados ingresaron violentamente a la vivienda donde se encontraba.

Noticia Destacada Localizan con vida a Sem Olayo Lira tras desaparecer en Bacalar

Según explicó, durante el momento de la irrupción mantenía una llamada telefónica con su pareja, Mariana Fernández, quien alcanzó a escuchar gritos y momentos de tensión antes de que la comunicación se interrumpiera abruptamente.

Tras perder contacto con él, familiares y personas cercanas comenzaron a buscar información sobre su paradero.

Horas después, vecinos ingresaron a la vivienda ubicada en Buenavista y encontraron señales de violencia dentro del inmueble, además de objetos tirados y la puerta abierta.

Entre los indicios hallados en el lugar se encontraba uno de los tenis que Sem llevaba puesto el día de su desaparición, situación que incrementó la preocupación entre sus allegados.

Testigos también señalaron haber observado una camioneta blanca salir del área a gran velocidad poco después de los hechos reportados.

El joven compartió su testimonio por medio de redes sociales / Especial

Durante tres días no existió información oficial sobre su ubicación, mientras familiares y amistades difundían fotografías y la ficha de búsqueda en redes sociales para solicitar apoyo ciudadano que ayudara a localizarlo. Sem fue encontrado con vida.

Luego de su localización, el hombre decidió hacer pública su versión de lo ocurrido y afirmó que el secuestro estuvo relacionado con información falsa que lo vinculaba con actividades criminales.

Según explicó, sus captores actuaron bajo la creencia de que pertenecía a un grupo delictivo.

“Me secuestraron y me torturaron por algo que no era verdad”, expresó al narrar los hechos posteriores a su desaparición.

Noticia Destacada Activan protocolo de búsqueda en Bacalar tras desaparición de Faustino Sem Olayo Lira

El poblano sostuvo que durante el tiempo que permaneció privado de la libertad fue sometido a agresiones físicas.

En imágenes difundidas posteriormente se observaron lesiones visibles en brazos y rostro, las cuales atribuyó a la violencia sufrida durante el cautiverio.

De acuerdo con su testimonio, fue liberado una vez que las personas que lo mantenían retenido descubrieron que no tenía relación con ninguna organización criminal, como inicialmente creían.

Hasta el momento, autoridades no dieron detalles oficiales sobre posibles responsables ni sobre avances en las investigaciones relacionadas con el caso.

Antes de concluir su mensaje difundido públicamente, Sem emitió una advertencia relacionada con las consecuencias que pueden derivar de rumores y acusaciones sin sustento. “Un rumor puede destruir una vida inocente”, expresó al referirse al motivo que, según dijo, originó su secuestro y las agresiones que sufrió.