Secretaría de Economía anuncia nombramientos ante renuncia de funcionarios

Este 30 de abril de 2026, la Secretaría de Economía (SE), encabezada por Marcelo Ebrard, anunció una reestructuración profunda en su equipo de trabajo. Los cambios responden a una serie de renuncias presentadas por funcionarios clave que buscan participar en el proceso electoral de 2027 para ocupar cargos de representación popular.

Los movimientos más destacados incluyen el relevo en la Subsecretaría de Industria y Comercio y la dirección del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Estas designaciones, que entrarán en vigor durante el mes de mayo, son estratégicas debido a la cercanía de la revisión del T-MEC.

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Nombramientos y relevos Clave dentro de la SE

Tras la serie de renuncias por funcionarios que buscan ocupar un cargo dentro de la representación popular. La dependencia detalló los siguientes cambios en su estructura principal con la finalidad de continuar su funcionamiento de manera adecuada.

Ximena Escobedo Juárez, asume como la nueva Subsecretaria de Industria y Comercio. Escobedo, quien anteriormente lideraba la Unidad de Desarrollo Productivo, cuenta con una sólida trayectoria en temas de coordinación política y asuntos fronterizos.

Vidal Llerenas Morales deja la Subsecretaría de Industria y Comercio para ser propuesto como Director General del IMPI. Llerenas sustituye a Santiago Nieto Castillo, quien renunció para buscar la gubernatura de Querétaro. Su tarea principal será liderar la estrategia de propiedad industrial frente a los compromisos internacionales de México.

Carlos Javier Castillo Pérez fue designado como el nuevo jefe de la Unidad de Desarrollo Productivo, tras desempeñarse como director de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología. María Idalia Salgado ahora asume la dirección de Facilitación Comercial y Comercio Exterior, ocupando el lugar de Wilfrido Márquez.

El secretario Marcelo Ebrard agradeció la labor de los funcionarios salientes y subrayó que estos ajustes buscan dar continuidad a la agenda de desarrollo productivo y fortalecer la posición de México en el ámbito comercial global.

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