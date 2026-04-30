Hombre se desvanece y provoca percance vial en Ciudad del Carmen

Un hombre identificado como Yuri López Laguna protagonizó un incidente vial la tarde de este día en calles de la colonia Aeropuerto, luego de desvanecerse repentinamente mientras caminaba sobre una de las principales arterias de la zona.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Aviación, en el cruce con avenida Corregidora, a la entrada del aeropuerto, donde, de acuerdo con testigos, el masculino caminaba de manera desorientada sobre la vía de circulación. En un momento determinado, al intentar subir al camellón central, perdió el equilibrio y se desplomó de frente sobre la carpeta asfáltica.

En ese instante, circulaba por el lugar una camioneta Mitsubishi, color gris, con placas del estado de Campeche, cuya conductora logró frenar de manera intempestiva al percatarse de la caída del hombre. No obstante, debido a la cercanía, el afectado terminó impactándose contra la parte frontal del vehículo, ocasionando daños materiales en la unidad.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron a Yuri López Laguna. Tras la revisión, se determinó que únicamente presentaba golpes contusos que no ponían en riesgo su integridad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

El propietario de la camioneta indicó que activaría su seguro para la atención de los daños, aunque señaló que no procedería legalmente ni exigiría pago alguno al afectado, considerando las circunstancias del incidente.

Después de permanecer algunos minutos en el lugar, el hombre se retiró por sus propios medios, mientras que la unidad involucrada quedó a un costado de la vialidad en espera de la aseguradora, a fin de evitar afectaciones al tránsito en la zona.

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JGH