Álvaro Ramírez, velerista yucateco, busca en Brasil su pase a los Juegos Panamericanos

El velerista yucateco Álvaro Ramírez Jassa, quien encontró en el mar el éxito que el futbol no le dio, ya planifica su camino hacia los Juegos Panamericanos. A sus 16 años, el estudiante de preparatoria dejó de lado los festejos de su histórica medalla de oro en los Juegos Centroamericanos para concentrarse al cien por ciento en el selectivo que se llevará a cabo en noviembre en Brasil.

“Ya hemos comenzado con nuestra preparación para el clasificatorio, en especial porque tendremos que cambiar de embarcación a la clase 470 que es más grande, tendremos unas 12 semanas para adaptarnos y en especial porque también cambiaré de tripulante, en este sueño me acompañará la también yucateca Sofía Molina Rincón”, comentó Álvaro en su visita al POR ESTO!

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Álvaro fue el capitán de la embarcación de la clase 420 de México que junto con la también boxita Sofia Baeza Calero como tripulante lograran colgarse la medalla de oro en Santo Domingo, República Dominicana.

“Tengo una teoría, el 90 por ciento de los veleristas somos malos jugando al futbol, de pequeño yo lo jugaba, pero no hacía nada más que recoger el caucho, pero desde que a los cinco años conocí este deporte me enamoré del mar, de los barcos y de esa sensación de poder hacer lo que me dé la gana”.

Su carrera deportiva comenzó a los cinco años en un curso de verano invitado por la amiga de su mamá, ya que no tiene tradición marítima en su casa, durante estos 11 años de carrera ha dominado el escenario nacional y competido a nivel internacional.

“Me gustaría poder estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, no sé si será en 470 o sólo en Ilca, pero sé que todavía tengo mucho camino por delante”.