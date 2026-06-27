Orgullo de Chetumal: Otis Cardow destaca en el Mundial de Vela Juvenil con un lugar entre la élite

Con orgullo defendió los colores de la bandera nacional Otis Cardow, seleccionado nacional y representante de Club Náutico Bacalar, después de 8 días de intensa competencia en uno de los eventos más importantes de la vela juvenil a nivel mundial, el Campeonato Mundial de la Clase Optimist en Tánger, Marruecos, en el que participaron 284 competidores de 73 países.

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Si bien el objetivo principal de Cardow era finalizar dentro del Top 30 mundial, el altísimo nivel de la competencia no opaca el gran desempeño de Otis, quien logró concluir en un extraordinario 7.º lugar de la Flota de Plata y 77.º lugar de la clasificación general. Resultado que lo coloca entre los mejores veleristas juveniles del mundo y confirma el enorme trabajo realizado durante toda la temporada. Ante ello, cabe destacar la entrega, disciplina y pasión del velerista chetumaleño, para quien participar en la citada competencia internacional representó una experiencia invaluable que sin duda fortalecerá su crecimiento deportivo y personal.

Cabe destacar que también la selección mexicana de velerismo realizó un gran trabajo en la justa deportiva, al representar a la República Mexicana con orgullo y por demostrar que México sigue creciendo en la vela internacional. Finalmente, los selectivos nacionales después de esta ardua competencia de vela tomarán un descanso, para prepararse para su próxima competencia.

Cabe recordar que en la citada disciplina Quintana Roo se ha mantenido a lo largo de tres años como el campeón indiscutible en Olimpiada Nacional, por lo que fue en la Olimpiada Nacional 2026 que se proclamó tricampeón nacional en Vela. Esto después de que el selectivo quintanarroense lideró la competencia al conquistar un total de 28 preseas: 9 de oro, 9 de plata y 10 de bronce, al cerrar la actividad en las playas de Yucalpetén, Progreso, en el estado de Yucatán. Fueron tres días de intensas competencias sobre las aguas yucatecas, donde las y los quintanarroenses reafirmaron que son potencia en esta disciplina, aprovechando los buenos vientos y con ellos asegurar una cosecha importante de medallas. Con esos 28 metales, la delegación quintanarroense también mejoró lo logrado en la pasada edición 2025 de la justa cuando conquistaron 20 metales; el segundo puesto fue para el anfitrión Yucatán y el tercero para Jalisco.

En lo que se destacó la modalidad Optimist: Lorenza Carranza Campos, 10-11 años Femenil, Mikaela Acuña Carrión, 12-13 Femenil y Eloisa Padilla Esparza, 14-15 Femenil. En las embarcaciones Techno, lograron oro Lucía Campos Rivera, 13-14 Femenil, Ari Ziv, 13-14 Varonil y Pablo Campos Rodríguez, 15-16 Varonil; finalmente, en la especialidad IQFOIL se colgaron un metal dorado Anthony Defauw Hernández, 15-17 Varonil y Jerónimo Abogado Irish, 18-19 Varonil; y en la embarcación C420 de Makarena Carredeño y Santiago Valdez Arrieta, 15-18 Mixto, con poca experiencia en la justa, se llevaron el campeonato y el oro.

Mientras, los que lograron plata en la justa fueron en la modalidad Optimist: Anna Sophia Deschamps, María José Tovar Esparza, Atzin Jones González, Diego Cabrera Teyuco; en la Team Race Mixto, se logró el campeonato el equipo de Otis Douglas, Diego Cabrera, María José Tovar, Jokin Luisa Arroyo y Juan Pablo Escobar; en la IQFOIL resaltaron con un segundo puesto Mateo Cortez Suárez y Yago Carre Vidal; y las platas de ILCA 4 fueron para Ander Luisa Arroyo y Salma Borrego García.

Los bronces para Quintana Roo lo lograron en la Optimist: Anna Paulina Vizcaíno Alpuche; en la IQFOIL Alfonso Ambriz Rojas y Sarita Ambriz Rojas; en la Techno 293: Isabel Barreto Velázquez; en la ILCA: Luana García Borrego, Mía Acuña Carreón, Bruno Portillo Prado y Sebastián Lawrence González; en la especialidad KITE, resaltó Manuel Marana Granero; y finalmente, en la Hobie Cat los navegantes de la misma embarcación Balam Tapia Vargas y Benjamín Ruiz, lograron el tercer puesto.

Finalmente, también se lograron medallas de oro en la embarcación ILCA 6 con Sofía del Paso Montero, 19-22 Femenil, y una plata en la ILCA 6 con Emilia Fraga, pero estas preseas no se contabilizaron para el medallero, debido a que no se alcanzó el número de competidores en esta modalidad.

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JGH