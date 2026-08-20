José Luis Núñez, el hombre detrás de los campeones de trampolín en Yucatán

Forjado en la acrobacia, el entrenador cubano-mexicano José Luis Núñez García ha consolidado la gimnasia de trampolín en Yucatán durante 25 años, convirtiéndose en el padre de este deporte.

Egresado de la prestigiosa Escuela Nacional de Circo de Cuba, el oriundo de La Habana se transformó en uno de los mejores entrenadores del país y creó la escuela yucateca en esta disciplina.

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“La acrobacia siempre estuvo presente en mi vida, de niño hice clavados y posteriormente me gradué de la Escuela Nacional de Circo que es la segunda mejor del mundo y que me llevó a presentarme en grandes escenarios, por cuestiones del destino en el 2001 entré como entrenador en el IDEY gracias a mi pasado circense y desde ese año siempre hemos logrado medallas en la Olimpiada Nacional”, señaló el entrenador nacional al POR ESTO!

En 2001 aceptó un proyecto que apenas nacía y que, a base de trabajo y esfuerzo, logró consolidar de forma contundente. El éxito de su metodología es tal que dos de los cuatro seleccionados nacionales que compitieron en los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe fueron atletas yucatecos surgidos de su propia escuela

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“Ha sido un camino complicado. Al inicio no teníamos deportistas; entrenaba a los hijos del payaso Pope Pope, a unos gimnastas artísticos y a clavadistas. Sin embargo, el trabajo intenso y la captación de talentos nos permiten tener hoy a casi 50 atletas en distintas categorías”.

La gimnasia de trampolín se ha convertido en una de las disciplinas referentes de Yucatán y busca crecer con un nuevo espacio en la Unidad Deportiva Lic. Benito Juárez Garcia, que debe de abrir en septiembre.