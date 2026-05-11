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Yucatán / Mérida

Henry Martín tiene un parque con su nombre en Mérida: dónde se encuentra y qué actividades gratis puedes disfrutar

El futbolista yucateco Henry Martín tiene una Unidad Deportiva con su nombre en la ciudad de Mérida con distintas actividades.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

11 de may de 2026

1 min

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Henry Martín tiene una Unidad Deportiva a su nombre
Henry Martín tiene una Unidad Deportiva a su nombre / Especial

Al Sur de Mérida se encuentra la Unidad Deportiva del Sur “Henry Martín”, un espacio recreativo y deportivo que se ha convertido en uno de los principales puntos de convivencia familiar en la ciudad gracias a sus instalaciones modernas y acceso completamente gratuito.

Ubicada en la colonia San José Tecoh, esta unidad deportiva ofrece múltiples actividades para niñas, niños, jóvenes y adultos, con áreas diseñadas tanto para el deporte como para la recreación al aire libre.

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¿Dónde está la Unidad Deportiva Henry Martín?

La Unidad Deportiva Henry Martín se localiza en la colonia San José Tecoh, al Sur de Mérida, una zona donde este proyecto busca fortalecer la igualdad en el acceso a espacios recreativos y deportivos de calidad para todas las familias.

El complejo cuenta además con 117 cajones de estacionamiento nuevos, incluyendo espacios especiales para personas con discapacidad, motocicletas y bicicletas, lo que facilita el acceso para visitantes.

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¿Qué puedes hacer gratis en la Unidad Deportiva Henry Martín?

Entre las principales atracciones y áreas disponibles para el público destacan:

  • Parque acuático
  • Área de juegos infantiles
  • Gimnasio de boxeo
  • Caja de bateo
  • Campos de futbol
  • Cancha de fut 7 techada
  • Campos de béisbol
  • Área de deportes extremos

Además, el sitio incluye actividades recreativas que han llamado la atención de familias y jóvenes, como:

@soyelpeninsulero Unidad deportiva de Henry Martín. ⏰Todos los días,horario general de 7am a 10pm Canchas de fútbol Campo de béisbol. ✨Caja de bateo a partir de 4 años en adelante ⏰Todos los días De 4:00pm a 8:00pm. ✨Parque acuático de 4 a los 12 años ⏰jueves a domingo y días festivo,12pm a 6 pm. ✨ Parque Xtremo de 4 años en adelante ⏰Jueves a domingo de 2pma 8pm. 🔖Puedes ingresar alimentos y bebidas. 🔖Tiene rampas y juegos inclusivos. 🔖Entrada gratuita. 📍Ubicacion desde el Google maps: Calle 181 S/N por 96 y 98 Colonia San Antonio Xlunch III, C.P. 97297 Mérida. . #parqueextremo #merida #parqueacuatico #henrymartin #unidaddeportivahenrymartin #peninsulero #actividadesgratis #parati ♬ sonido original - @Soyelpeninsulero
  • Go karts no motorizados
  • Resbaladilla gigante
  • Tirolesa
  • Puente colgante
  • Muro de escalada
  • Bicicleta al vacío
  • Caminata al vacío

Un espacio recreativo para el sur de Mérida

La Unidad Deportiva Henry Martín se ha consolidado como uno de los espacios más completos para realizar actividades físicas, convivir en familia y disfrutar de opciones recreativas sin costo en Mérida.

El complejo también cuenta con seis locales comerciales y amplias áreas para el descanso y convivencia, convirtiéndose en una alternativa ideal para quienes buscan actividades gratuitas durante fines de semana o vacaciones en la capital yucateca.

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