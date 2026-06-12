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Yucatán

Benefician a personas con discapacidad de 10 municipios de Yucatán con motos adaptadas y aparatos funcionales

El gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la entrega de motocicletas adaptadas y aparatos funcionales.

Por Redacción Por Esto!

12 de jun de 2026

2 min

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Personas con discapacidad reciben motos adaptadas y aparatos funcionales en Yucatán
Personas con discapacidad reciben motos adaptadas y aparatos funcionales en Yucatán / Especial

Con la entrega de motos adaptadas y aparatos funcionales a personas con discapacidad de 10 municipios, el gobernador Joaquín Díaz Mena reafirmó el compromiso del Gobierno del Renacimiento Maya con la inclusión, la movilidad y la justicia social, al atender una demanda histórica de familias que durante años permanecieron sin acceso a estos apoyos.

Desde el Centro Deportivo y Gimnasio de Boxeo de Ticul, acompañado por la Presidenta Honoraria del DIF Yucatán, Mtra. Wendy Méndez Naal, el Gobernador señaló que esta entrega representa un paso importante para que más personas con discapacidad cuenten con herramientas que les permitan trasladarse con mayor autonomía, seguridad e independencia.

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Díaz Mena destacó que las motos adaptadas no representan únicamente un apoyo material, sino una oportunidad real para que las personas beneficiarias puedan acudir a la escuela, al trabajo o realizar sus actividades cotidianas con mejores condiciones de movilidad.

El Gobernador explicó que estos apoyos fueron retomados por la Presidenta Honoraria del DIF Yucatán, Mtra. Wendy Méndez Naal, después de 10 años sin otorgarse, lo que permite recuperar oportunidades de movilidad, autonomía y bienestar para las personas con discapacidad y sus familias.

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Díaz Mena afirmó que el Renacimiento Maya significa democratizar las oportunidades para todas y todos, y que apoyar a quienes más lo necesitan no es un favor, sino un acto de justicia social.

Por ello, invitó a las personas con discapacidad a solicitar estos apoyos y reiteró que su administración trabaja para construir un Yucatán incluyente, donde cada familia pueda vivir con dignidad, independencia y bienestar.

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