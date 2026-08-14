Torneo “Sangre de Campeón” está listo: todos los boxeadores superan la báscula en Mérida

Aunque algunos tuvieron que deshidratarse para poder dar el peso, todos los pugilistas que participarán en el Torneo Profesional de Boxeo “Sangre de Campeón” pasaron la “romana” este viernes en la ceremonia de pesaje.

Este evento busca darles oportunidad a nuevos talentos de nuestro Estado y de otras partes del país para que puedan tener sus primeras experiencias sobre un ring de paga en igual de circunstancias.

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Ante del pesaje varios de los boxeadores que participarán en la función de este sábado a las 19:00 en el Club Social “Puro Box” se les vio en el estacionamiento de la sede del pesaje corriendo con ropa de plástico para sudar ya que estaban por encima del peso permitido en su división.

En peso ligero, el carmelita Sergio Mar (60.900 kilos) se medirá ante el chiapaneco Jean Arneros (60.700) y el chiapaneco Darwin Méndez (61.400) estará ante el mexiquense Luis Reyes (61 000).

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En pluma, el oxkutzcabeño Pech (58.500) estará contra el quintanarroense Víctor Zárate (58.700); mientras que, el cozumeleño Daniel Lavadores (58.500) peleará ante el oxkutzcabeño Jesús Caamal (56.400).

En gallo, el meridano Ángel Castillo (53.700) se enfrentará al chiapaneco Luis Noriega (54.300) mientras que, el oxkotzcubeño Javier Arguello (55.400) estará ante Braulio Kauil (53.800) de Pisté.

Mientras que, en mosca, Bartolomé Collí (48.800) de Hoctún estará ante el chiapaneco Jaaciel Hernández (48.800); y el meridano Tony Chuil (50.600) se enfrentará al chiapaneco Freddy López (48.200)