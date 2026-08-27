Cancún será sede de la tercera edición del Torneo Internacional FUT 7 Cancún Fest

Con la presencia de equipos de 12 países en los que se destacan; Argentina, Brasil, Colombia y México se realizará en noviembre del 13 al 22 de noviembre del presente año, en las canchas de pasto sintético de la Supermanzana 21, la tercera edición del Torneo Internacional FUT 7 Cancún Fest 2026, competencia que reunirá talento local, ex figuras del futbol profesional, con equipos representativos de México y procedentes de 12 países del mundo,

En conferencia de prensa, que se celebró este jueves en un restaurante de la ciudad, Rafael Botello, director del comité organizador, dio a conocer los detalles de este torneo que contará con el aval de autoridades municipales del deporte.

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Fue Rafael Botello, quién en la reunión con los medios explicó que la competencia se desarrollará en dos etapas; del viernes 13 al domingo 15 de noviembre entrarán en acción las categorías Femenil y Veteranos 40 años; mientras que del lunes 16 al domingo 22 se disputarán los encuentros correspondientes a la categoría Libre y de Veteranos de 34 años de edad.

En su oportunidad Alejandro Luna López, director general de ICF Deportes Benito Juárez, reconoció el trabajo realizado por Rafael Botello desde la presentación del proyecto original hasta convertirlo en una competencia de alcance local, estatal, regional, nacional e internacional

Exfutbolistas profesionales y representantes del deporte en Benito Juárez acompañaron la presentación del torneo internacional / Rafael García

“Cancún Fest se encuentra a la altura de los mejores torneos del país por sus atractivos premios, la calidad de sus jugadores y el plus que representa enfrentar a equipos internacionales”, expresó Luna López, quien también destacó la aportación del certamen al fortalecimiento del turismo deportivo en Cancún.

Cabe destacar, que fue el organizador general, quien indicó que ya se encuentran registrados 60 equipos, aunque estiman alcanzar cerca de un centenar de conjuntos provenientes de diferentes estados de la República Mexicana y de países como Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y Panamá.

Agregó que entre las figuras confirmadas aparecen el ecuatoriano Walter Ayoví y los mexicanos Francisco “Maza” Rodríguez, Paul Aguilar, Isaac “Conejito” Brizuela y José Juan “Gallito” Vázquez, quienes elevarán el nivel competitivo y el atractivo de esta tercera edición.

A su vez, Wilberth Flores, en representación de la CODEQ, resaltó que el campeonato consiga reunir talento local, exfutbolistas profesionales, veteranos y futbol femenil, elementos que permitirán ofrecer una tercera edición completa y de gran nivel.

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Los padrinos de la presentación fueron los futbolistas cancunenses y exjugadores de Primera División Irving “Turbo” Zurita y Sergio “Zipo” Nápoles, quienes celebraron que Cancún cuente con una competencia capaz de atraer a equipos y jugadores importantes del futbol siete.

El torneo repartirá una bolsa total de un millón 600 mil pesos: 700 mil pesos para la categoría Libre, otros 700 mil entre las dos divisiones de Veteranos y 200 mil para la categoría Femenil. La inscripción tendrá un costo de 25 mil pesos por equipo.