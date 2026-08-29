"¿Exagerado?": Paredes estalla contra la FIFA por su sanción tras el Mundial

El mediocampista argentino Leandro Paredes consideró "exagerado" el castigo de la FIFA de suspenderlo diez partidos y multarlo con 90,000 dólares por los incidentes posteriores a la final del Mundial de Norteamérica 2026 contra España, que Argentina perdió 1-0.

El 21 de agosto la máxima autoridad del fútbol sancionó con dureza a varios jugadores de la Albiceleste y a la federación argentina por la trifulca ocurrida al final del partido, pero también por mostrar una bandera de las islas Malvinas en la semifinal mundialista ante Inglaterra.

Además de Paredes, fueron castigados el defensa Nahuel Molina, con siete partidos de suspensión; el mediocampista Thiago Almada, con un cotejo; y Roberto "Ratón" Ayala, miembro del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, con tres.

"Parece exagerado, lo raro es que a Gavi le dieron una (fecha de suspensión), que es el que me da la piña en el pecho", dijo Paredes sobre Pablo Páez Gavira "Gavi", el mediocampista español involucrado en la trifulca.

"Ahora queda apelar, ver si pueden reducir la sanción", añadió el mediocampista tras el agónico triunfo 1-0 de Boca Juniors sobre Lanús por el torneo local.

Los incidentes en el juego por la corona de Norteamérica 2026 comenzaron con un golpe de Molina al capitán español Rodri. Luego Paredes derribó a los españoles Eric García y Gavi.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que apelará la decisión y consiguió que los sancionados puedan cumplir el castigo en partidos amistosos.

La próxima ventana internacional de la FIFA será entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, periodo en el que la Albiceleste podría jugar hasta tres amistosos contra rivales por definir, según la prensa local.