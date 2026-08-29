Detienen en Mexicali a presunto operador financiero de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa

Salvador “N”, identificado por autoridades como presunto operador financiero de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, fue detenido en Mexicali, Baja California, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con el funcionario, la captura fue resultado de labores de inteligencia e investigación desarrolladas por el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con autoridades del Gobierno de Estados Unidos.

García Harfuch señaló que el detenido es objeto de investigaciones financieras tanto en México como en territorio estadounidense. En el caso mexicano, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría realizado indagatorias relacionadas con sus actividades.

En Estados Unidos, Salvador “N” fue incluido en acciones financieras, entre ellas una designación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), debido a su presunta participación en una red dedicada al lavado de dinero vinculada con el Cártel de Sinaloa.

Cooperación México-Estados Unidos contra estructuras financieras

El secretario de Seguridad destacó que la investigación permitió avanzar contra una estructura financiera presuntamente relacionada con una organización criminal.

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A través de su cuenta de X, García Harfuch sostuvo que la colaboración internacional representa una herramienta para debilitar las capacidades económicas y operativas de los grupos delictivos.

El funcionario enfatizó que este tipo de coordinación se desarrolla bajo principios de respeto a la soberanía nacional, responsabilidad compartida, confianza mutua y reciprocidad.

La detención en Mexicali ocurre en el marco de una estrategia enfocada no solo en las operaciones territoriales de las organizaciones criminales, sino también en las redes financieras que permiten mantener sus actividades.

En Mexicali, Baja California, derivado de trabajos de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia y de la cooperación con autoridades del Gobierno de los Estados Unidos, fue detenido por el @GabSeguridadMX Salvador “N”, identificado como presunto operador… pic.twitter.com/SoHZ8F14RS — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 29, 2026

Las autoridades deberán continuar con las investigaciones y determinar ante los tribunales la situación jurídica de Salvador “N”, quien conserva su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva en su contra.

IO