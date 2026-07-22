Leandro Paredes evita castigo: el acta de la FIFA no registra tarjeta roja

La controversia que surgió al término de la Final de la Copa del Mundo entre España y Argentina comenzó a disiparse luego de que la FIFA publicara el acta oficial del encuentro. El documento no incluye una expulsión para Leandro Paredes, por lo que el mediocampista argentino permanece, hasta ahora, sin castigo disciplinario.

Durante las primeras horas posteriores al partido, diversas transmisiones y reportes señalaron que el futbolista había recibido una tarjeta roja tras un altercado con Gavi una vez concluido el encuentro. Las imágenes del incidente provocaron un intenso debate y alimentaron las versiones sobre una posible suspensión para el jugador argentino.

Sin embargo, la versión oficial cambió con la difusión del informe arbitral. En el documento elaborado por el cuerpo arbitral encabezado por Slavko Vinčić no aparece registrada ninguna amonestación o expulsión contra Leandro Paredes, situación que modificó por completo el panorama reglamentario.

De acuerdo con información de una fuente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tampoco existe un expediente disciplinario abierto ni un procedimiento de revisión relacionado con los hechos ocurridos al finalizar el compromiso.

Con este escenario, Paredes continúa habilitado para disputar futuros encuentros. La única vía para que reciba un castigo sería que el Tribunal de Disciplina de la FIFA decidiera actuar de oficio tras revisar el material audiovisual del incidente, algo que hasta el momento no ha sucedido.

La situación también favorece a Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino, quien igualmente estuvo involucrado en los empujones posteriores al silbatazo final. Aunque se difundieron imágenes de un presunto contacto con Dani Olmo, su nombre tampoco figura con alguna medida disciplinaria en el informe oficial.

Por ahora, la polémica permanece en el terreno del debate público, pero no en el reglamentario. La documentación emitida por la FIFA no contempla expulsiones ni sanciones para Leandro Paredes ni para Roberto Ayala, por lo que ambos quedan, de momento, libres de consecuencias deportivas derivadas de los incidentes registrados tras la Final del Mundial.