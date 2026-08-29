Dengue en Yucatán 2026: Investigan 5 muertes sospechosas y más de mil 500 casos probables

Aunque Yucatán mantiene solamente 23 casos confirmados de dengue en el 2026, la vigilancia sanitaria tiene bajo observación un universo considerablemente mayor: mil 508 casos probables y cinco fallecimientos que todavía están siendo estudiados para determinar si fueron causados por la enfermedad.

Hasta el corte oficial correspondiente a la semana epidemiológica 32, con información al 17 de agosto, ninguna defunción ha sido confirmada por dengue en la entidad. Durante el año se notificaron 11 muertes de personas que presentaron síntomas compatibles con la enfermedad. Seis ya fueron descartadas como causadas por el virus y otras cinco permanecen pendientes de dictamen.

El dato introduce un elemento que no aparecía en el corte anterior: aunque el número de contagios confirmados continúa bajo, la vigilancia epidemiológica mantiene cientos de pacientes sospechosos y varias muertes sin clasificación definitiva.

La Dirección General de Epidemiología no había publicado, hasta este viernes 28 de agosto, el Panorama Epidemiológico correspondiente a la semana 33. El reporte más reciente continúa siendo el de la semana 32, difundido el 20 de agosto.

Ticul entra al mapa

En ese corte, Yucatán pasó de 20 a 23 casos confirmados en una semana, un alza del 15 por ciento. Dos de los nuevos enfermos presentaron dengue no grave y otro fue clasificado con signos de alarma.

El paciente con signos de alarma corresponde a Peto, que llegó a dos contagios confirmados durante el año. Por su parte, Ticul registró su primer caso del 2026, con lo que el virus amplió su presencia hacia otro municipio del sur de Yucatán en plena temporada de lluvias.

La clasificación de dengue con signos de alarma no significa automáticamente que el paciente se encuentre en estado crítico, pero identifica síntomas que pueden anticipar complicaciones y requieren vigilancia médica más estrecha. Entre ellos están dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado, somnolencia, irritabilidad y acumulación de líquidos.

Más de mil 500 sospechosos

La diferencia entre los 23 casos confirmados y los mil 508 probables requiere una lectura cuidadosa. Probable no equivale a un contagio confirmado. La categoría incluye personas con síntomas y antecedentes epidemiológicos compatibles con dengue que han ingresado al sistema de vigilancia, pero cuya infección no necesariamente ha sido acreditada mediante los criterios empleados por el sistema especial.

Por ello, los mil 508 no deben sumarse a los 23 confirmados. Sin embargo, la cifra muestra que la circulación y vigilancia de enfermedades febriles es considerablemente mayor de lo que refleja únicamente el acumulado de confirmaciones. También explica por qué el número reportado por otros sistemas epidemiológicos puede diferir del Panorama especializado de dengue.

Refuerzan vigilancia en municipios del sur

La Secretaría de Salud de Yucatán anunció esta semana una nueva etapa de acciones contra dengue, chikungunya y zika que tendrá entre sus zonas prioritarias a Peto, Ticul, Tekax y Oxkutzcab.

También serán intervenidos Hunucmá, Kanasín, Mérida, Motul, Progreso, Umán, Valladolid, Pisté y Tizimín. La estrategia prevé trabajos sobre 23 mil 977 hectáreas, además de acciones en mil 894 escuelas ubicadas en zonas prioritarias y una cobertura estimada de 535 mil 532 habitantes.

Entre las medidas anunciadas se encuentran eliminación de criaderos, control larvario y nebulización espacial. La inclusión de municipios del sur coincide con la aparición reciente de contagios confirmados en Peto y Ticul.

La lluvia mantiene el riesgo

Yucatán continúa muy lejos de los niveles observados durante la epidemia del 2023, cuando el estado superó los 10 mil casos confirmados. En el 2024, el acumulado cayó a 368 y durante el 2025 cerró en 192, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud estatal.

La reducción sostenida representa una diferencia importante frente a aquellos años, pero no elimina el riesgo estacional. Las lluvias favorecen la acumulación de agua en recipientes, patios y terrenos, donde puede reproducirse el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, chikungunya y zika.

El Gobierno estatal ya había identificado desde marzo a Ticul, Tekax, Peto, Oxkutzcab y Tzucacab entre los municipios del sur considerados de mayor riesgo para enfermedades transmitidas por mosquitos.

Cinco meses después, Peto acumula dos casos y Ticul acaba de incorporarse a la lista de municipios con contagios confirmados. Por ahora, el dengue no muestra en Yucatán un crecimiento explosivo, pero el virus amplió su presencia territorial justo cuando comienza el periodo del año con mejores condiciones para la reproducción del mosquito.

JGH