Desapariciones aumentan en Quintana Roo: ya suman mil 703 casos este 2026

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se conmemora este 30 de agosto, el Colectivo Verdad, Memoria y Justicia instaló en el domo del Parque de la Alameda una jornada de atención dirigida a familiares de personas desaparecidas, con el propósito de agilizar los trámites de búsqueda y ofrecer orientación directa a quienes desconocen el procedimiento para presentar una denuncia.

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La actividad reunió en un mismo espacio a distintas instancias estatales como la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo y la Fiscalía Especializada en Atención a Desaparición Forzada, además de personal de la Fiscalía General del Estado encargado de realizar tomas de muestra para la elaboración de perfiles genéticos, herramienta que permite acelerar los procesos de identificación de personas.

Romana Ribera Ramírez, presidenta del colectivo, explicó que la jornada responde a una solicitud expresa de la organización para que, en fechas como esta, se brinde acompañamiento a la sociedad que tiene algún familiar desaparecido y no sabe cómo iniciar una carpeta de investigación. Señaló que, como madres buscadoras, conocen de manera directa el dolor que atraviesan las familias y por ello el colectivo también funge como un puente de apoyo hacia las víctimas. Reconoció, además, un desgaste en la relación entre la sociedad y las autoridades, derivado de experiencias donde quienes acuden a denunciar terminan siendo revictimizados, por lo que insistió en que la labor del colectivo no se limita a cuestionar a las instituciones, sino a colaborar de forma coordinada.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda, Quintana Roo registra actualmente mil 703 personas desaparecidas, de las cuales el 20 por ciento se relaciona con motivos sentimentales o familiares y el 80 por ciento restante con actividades delictivas de alta peligrosidad.

La cifra confirma una tendencia al alza sostenida en los últimos años. Un año atrás, en julio de 2025, el acumulado estatal se ubicaba en mil 218 casos, de acuerdo con un conteo que cruzaba reportes de colectivos ciudadanos con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

La jornada del Colectivo Verdad, Memoria y Justicia busca, en ese contexto, sentar un precedente de trabajo articulado entre sociedad civil y gobierno, transformando la exigencia de justicia en acciones concretas que faciliten a las familias el acceso a los mecanismos institucionales de búsqueda e identificación.

JGH