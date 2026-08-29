Messi vuelve a brillar con un póker y lidera la goleada del Inter Miami ante Montréal

La espera terminó para Lionel Messi y el Inter Miami. Después de una complicada racha de resultados, el conjunto de Florida recuperó la confianza con una goleada de 7-1 sobre el CF Montréal, en un encuentro donde el argentino volvió a convertirse en la gran figura.

El partido correspondiente a la Jornada 23 de la MLS tuvo como escenario el NU Stadium, recinto en el que las Garzas no conseguían ganar desde el pasado 5 de agosto. Esta vez, el equipo dirigido desde el campo por sus principales figuras dominó gran parte del encuentro y terminó con una victoria contundente.

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Messi desató la goleada

El marcador comenzó a tomar forma con el tanto de Casemiro, aunque el conjunto canadiense consiguió responder poco después. Fabian Herbers apareció para igualar el encuentro y darle esperanza al Montréal.

Sin embargo, el empate marcó el comienzo del espectáculo de Messi. El delantero argentino tomó el control de las acciones ofensivas y terminó convirtiendo cuatro goles, incluidos un par de anotaciones de gran factura que hicieron vibrar al público.

La Pulga marcó un golazo y cerró con tiro libre

Uno de los tantos de Lionel Messi llegó después de una espectacular jugada individual en la que consiguió dejar atrás a varios defensores antes de definir frente al arco.

Cuando el partido prácticamente llegaba a su final, el argentino volvió a aparecer para completar su póker. Esta vez lo hizo mediante un tiro libre ejecutado con precisión, con el que puso el broche de oro a una noche inolvidable para el Inter Miami.

Suárez también apareció en el marcador

La goleada no fue obra exclusiva de Messi. Luis Suárez también consiguió hacerse presente en el marcador para ampliar la ventaja de las Garzas.

El otro tanto del conjunto de Miami fue obra de Alexander Shaw, quien se sumó a la fiesta ofensiva en una noche en la que el equipo encontró nuevamente contundencia frente al arco rival.

Inter Miami rompe una racha complicada

El resultado representa un importante respiro para el Inter Miami, que llegó al compromiso después de acumular cinco encuentros sin conseguir una victoria entre la MLS y la Leagues Cup.

Además de reencontrarse con el triunfo, las Garzas consiguieron hacerlo de manera contundente y ante su afición, con Messi recuperando su protagonismo justo cuando el equipo necesitaba una reacción.

El encuentro también tuvo un atractivo especial por el reencuentro entre Messi y Alexis Sánchez, quien actualmente forma parte del CF Montréal y volvió a compartir cancha con el argentino.

Las Garzas siguen en segundo lugar

Con los tres puntos obtenidos, el Inter Miami consiguió mantenerse en la segunda posición de la Conferencia Este.

Pese a la goleada, el equipo todavía tiene una considerable distancia respecto al primer lugar. El líder, Nashville SC, mantiene una ventaja de 10 puntos sobre las Garzas, por lo que el conjunto de Miami deberá mantener su ritmo si pretende acercarse a la cima en el cierre de la temporada regular.