Guantes Dorados celebra 20 años de historia con más de 400 peleadores en Cancún

Con más de 400 peleadores, representantes de seis estados del país y una historia construida durante dos décadas, fue inaugurada la edición número 20 del Torneo de Box Amateur Guantes Dorados, una competencia que se ha convertido en punto de partida para nuevas generaciones de pugilistas.

El campanazo que esperaban con ansias los casi 67 gimnasios que participaron en el esperado torneo pugilista, inició con la inauguración que realizó; director general del Instituto de la Cultura Física y Deporte, en la Unidad Deportiva Toro Valenzuela.

Acompañado por Víctor Hugo García, presidente de la Asociación Quintanarroense de Boxeo, el directivo dio la bienvenida a las delegaciones de Quintana Roo, Yucatán, San Luis Potosí, Querétaro, Campeche y Tamaulipas, que durante todo el fin de semana representarán a 67 gimnasios.

En esta edición se disputarán 75 campeonatos en las ramas femenil y varonil, dentro de las categorías Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-19 y Élite, lo que convertirá durante varios días a la Unidad Deportiva Toro Valenzuela en uno de los principales puntos de encuentro del boxeo amateur de la región.

En el lugar, se destacó las 20 ediciones no solamente representa la permanencia de un torneo, sino dos décadas de trabajo de entrenadores, familias, gimnasios, asociaciones y promotores que han contribuido a construir oportunidades para cientos de jóvenes.

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Posterior a la inauguración pasaron a lo más emotivo; la ceremonia fue el corte del pastel conmemorativo por el vigésimo aniversario, como símbolo de una historia que ha crecido de la mano de atletas, entrenadores y familias que han acompañado al torneo desde sus distintas etapas.

Cabe destacar, que la participación de delegaciones de seis estados confirma además la proyección que ha alcanzado Guantes Dorados y fortalece a Cancún como sede de competencias capaces de generar intercambio deportivo, convivencia y nuevas oportunidades para los jóvenes talentos.

Durante todo el fin de semana, la Unidad Deportiva Toro Valenzuela será la casa de más de 400 peleadores que buscarán subir al ring, competir por uno de los 75 campeonatos y escribir su propia historia en una edición que celebra 20 años formando talentos.

Los gimnasios que más destacan fueron el World Champions con 35 alumnos participantes; además de la academia del boxeador “Torbellino” Cohuó” quien participó con 10 pugilistas.