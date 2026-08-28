“Tuvimos un mal arranque que nos generó la derrota ante La Paz”: DT de Cancún FC

El encantador de las Iguanas del Cancún FC, Miguel Ángel Bravo, reconoció que en la derrota ante Atlético La Paz, el mal inició que tuvieron en el arranque del partido fue vital para la derrota que sufrieron ante los rivales, en la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Expansión MX, en juego que se celebró en el Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo.

“Fue un partido que tuvimos un mal arranque, nuevamente nos vuelve a pasar y jugamos cuesta arriba contra Atlético La Paz”, declaró en entrevista el timonel del conjunto cancunense sobre el duelo contra el Atlético, desafío en el cual sus pupilos en el segundo tiempo fue otro equipo más agresivo frente al marco rival, sin embargo, el gol se les negó.

Sobre el duelo; el estratega admitió que su club fue otro conjunto en el segundo tiempo y parte del primero. “Luego logramos desequilibrar el partido, a tener situaciones en el primer tiempo, posteriormente en el segundo fue todo nuestro, también nos costó muchísimo ser más precisos en los centros y no tuvimos la posición deseada para empatar”, admitió.

Reiteró el timonel que en el segundo tiempo tuvieron muchas jugadas de gol que lamentablemente no se finiquitaron.

“Sin dudas generamos muchas situaciones de gol, algunas que pudieran haber sido otras situaciones en caso de ser más precisos en ese último pase, en ese último centro, sin embargo, tuvimos varias de remates de media distancia de coronel y centros, que no terminaron en gol”, declaró.

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Lamentó que, por las decisiones arbitrales de apreciación, ya les hayan anulados tres goles en casa, como el último ante La Paz que hubiera sido el empate.

“Si todavía las seguimos viendo las jugadas y esta de mucha interpretación, al final hay tantas piernas, tanta gente, el silbante dice que le estorbó la visión y la pelota al final pega en el poste por fuera, pero son decisiones arbitrales que nos afectan, ya que son tres partidos en casa con goles anulados”, reconoció.

Finalmente, el técnico ecuatoriano destacó que le tienen que dar vuelta la hoja a la página y concentrarse contra su próximo rival, el Cruz Azul.

“Si hay que darle vuelta a la página, hay corregir hay cosas que nos hace falta y vamos encontrando los mejores rendimientos deportivos de cara al duelo de la siguiente jornada”, concluyó.