Pumas vuelve al triunfo: derrota a León y se mete al séptimo lugar

La espera terminó para Pumas, que finalmente volvió a celebrar una victoria en el Apertura 2026. El conjunto universitario superó 3-1 a León en el duelo pendiente de la Jornada 7 y consiguió un triunfo que le permite recuperar posiciones en la clasificación.

El partido tuvo un inicio intenso, con ambos conjuntos en busca de abrir el marcador. León generó peligro mediante Jordi Cortizo e Ismael Díaz, mientras los locales respondieron con aproximaciones de Luciano Herrera y Cristian Calderón.

Antes de llegar a la media hora apareció el primer contratiempo para Pumas. Cristian “Chicote” Calderón sufrió una lesión en la pierna y tuvo que abandonar el terreno de juego. Su lugar fue ocupado por Ángel Azuaje, en una modificación obligada para el equipo dirigido por Esteban Solari.

Cuando parecía que ambos equipos llegarían al descanso sin goles, Juninho apareció para cambiar el rumbo del encuentro. En el minuto 45, el futbolista universitario se elevó dentro del área y remató de cabeza un servicio de Rodrigo López, tras un tiro de esquina, para mandar el balón al ángulo y colocar el 1-0.

León tuvo una inmejorable oportunidad para empatar en el segundo tiempo. Al minuto 68, Díber Cambindo recibió la pelota dentro del área y disparó con la pierna izquierda, pero su remate se estrelló en el poste izquierdo de la portería defendida por Keylor Navas.

La respuesta de los universitarios llegó apenas dos minutos después. En el 70, Luciano Herrera mandó un centro al área y Robert Morales aprovechó el servicio para conectar un cabezazo que terminó en las redes y aumentó la ventaja de Pumas a 2-1.

Con el marcador a favor, Esteban Solari comenzó a mover sus piezas para afrontar la recta final. El entrenador universitario ingresó a Alan Medina, Israel Luna, Adalberto Carrasquilla y Jesús Rivas con la intención de mantener el control y cerrar el partido.

El conjunto esmeralda no bajó los brazos y buscó nuevamente acercarse en el marcador. Iván Moreno tuvo una oportunidad dentro del área, pero no logró concretarla, mientras Díber Cambindo terminó abandonando el encuentro después de sufrir una lesión.

La sentencia llegó al minuto 87 y tuvo como protagonista a Pedro Vite. Después de un tiro de esquina, Alan Medina recuperó la pelota y encontró al futbolista fuera del área. Vite controló el esférico y sacó un zurdazo que pasó junto al poste izquierdo para establecer el 3-1 definitivo.

Los últimos minutos transcurrieron sin una reacción de León, que no consiguió generar una jugada capaz de poner nuevamente en riesgo la ventaja universitaria. Pumas mantuvo el orden hasta que llegó el silbatazo final.

Con este resultado, Pumas puso fin a una racha de cuatro jornadas sin ganar y consiguió su tercer triunfo del Apertura 2026. Los universitarios llegaron a siete puntos y se instalaron en el séptimo puesto de la tabla.

Para León, la derrota representa un nuevo tropiezo que comienza a alejarlo de los puestos de privilegio. El conjunto esmeralda deberá recuperar terreno en las próximas jornadas si pretende mantenerse en la pelea por los primeros lugares.