Todas Mías se proclama campeón de la Liga Nocturna de Futbol 7 Libre “Puro Hopelchén” tras vencer a Pelusas FC

Todas Mías se convirtió en el flamante campeón de la nueva edición de la Liga Nocturna de Fútbol 7 Libre Varonil “Puro Hopelchén”, al vencer 3-2 a Pelusas FC en la final, quedando el marcador global 6-2.

Este juego se realizó en el campo 1 del estadio de futbol de pasto sintético de la colonia San Martín de la ciudad de Hopelchén, que aglutinó a decenas de aficionados al llamado “deporte de las patadas”.

En este juego anotaron por Todas Mías Manuel "Manolo" Novelo, Uriel Rosas y Cristóbal Haas, y por Pelusas anotó Eduardo "Elmo" Aguilar y Adolfo Torres, respectivamente.

El árbitro fue Manuel Borges Chin quién fue asistido por Eduardo Tapia Alcaráz en la anotación, y ambos hicieron un buen trabajo.

Digno de una gran final, ambos equipos jugaron al tú por tú, pero, Todas Mías aprovechó de nuevo los errores en la defensa del equipo contrario, y anotó los goles necesarios para poder llevarse el triunfo.

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Juego de Ida

En el partido de final de ida celebrado el pasado martes por la noche, Todas Mías se puso a la delantera al golear 3-0 a Pelusas FC, con anotaciones de Natanael “Tita” Pech Quijano, Manuel “Manolo” Novelo y Uriel Rosas Haas, respectivamente.

Premiación

Autoridades municipales premiaron con 5,000 pesos en efectivo y trofeo de campeón a Todas Mías, y también hicieron lo propio con Pelusas FC, a quiénes se les otorgó un premio de 3,000 pesos en efectivo y trofeo de sub campeón.

Asimismo, se premió a Manuel “Manolo” Novelo del equipo Todas Mías quién fue el campeón goleador del torneo, al meter 101 goles en 40 partidos de las dos vueltas del campeonato.

El rompe redes originario de la comunidad de Xcupil recibió un premio de 1,000 pesos en efectivo y trofeo de campeón goleador, y se destaca que, por segunda edición consecutiva es el campeón goleador, solo que en la edición anterior lo consiguió con el equipo de Coacamex.