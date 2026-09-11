Alan es hospitalizado de emergencia en Mérida: reportan delicado al cantante de Magneto

La preocupación aumentó entre los seguidores de Alan Ibarra luego de que trascendiera que el cantante fue ingresado de emergencia a un hospital de Mérida, Yucatán. De acuerdo con versiones difundidas por medios de comunicación, el artista permanece bajo atención médica y su estado habría sido reportado como delicado, aunque estable.

El integrante de Magneto habría llegado al hospital el miércoles 9 de septiembre después de presentar complicaciones relacionadas con sus niveles de sodio en la sangre. Hasta ahora no se han proporcionado detalles precisos sobre el diagnóstico, el tratamiento o la evolución del cantante.

La información fue difundida por la periodista Martha López Huan, colaboradora del periodista José Luis Preciado en Radio Fórmula. Según su reporte, Alan Ibarra continúa bajo cuidado médico y permanece acompañado por familiares y personas cercanas.

De acuerdo con las versiones conocidas hasta el momento, el cantante se encuentra en vigilancia médica mientras los especialistas dan seguimiento a su condición. Sin embargo, no se ha informado cuánto tiempo podría permanecer internado en el hospital de la capital yucateca.

La familia de Alan Ibarra no confirma su estado de salud

Aunque distintos reportes señalan que Alan Ibarra atraviesa un momento delicado, hasta ahora no existe un pronunciamiento público de su familia que confirme oficialmente la hospitalización o el diagnóstico relacionado con sus niveles de sodio.

Tampoco se ha difundido información oficial por parte del equipo de trabajo del artista ni de Magneto. Por esta razón, cualquier dato relacionado con la causa exacta de su ingreso, su tratamiento o su evolución debe tomarse con cautela hasta que exista una confirmación directa.

El cantante, cuyo nombre real es Erick Ibarra Miramontes, tiene 53 años y desde hace varios años radica en Mérida. En esa ciudad ocurrió el ingreso hospitalario que ha generado preocupación entre sus seguidores.

¿Quién es Alan Ibarra, integrante de Magneto?

Alan Ibarra nació el 28 de junio de 1972 en la Ciudad de México y alcanzó reconocimiento nacional como cantante, compositor y actor. Su mayor popularidad llegó como uno de los vocalistas principales de Magneto, agrupación que marcó a toda una generación durante la década de los noventa.

Ibarra se incorporó a Magneto entre 1988 y 1989, etapa en la que el grupo preparaba su cuarta producción discográfica, 40 grados. La agrupación posteriormente alcanzó un enorme éxito con canciones que se convirtieron en referentes del pop mexicano.

En 1991 llegó uno de los momentos más importantes para Magneto con el lanzamiento de “Vuela, vuela”, canción que impulsó al grupo hasta convertirse en una de las agrupaciones juveniles más populares de aquella época.

Un año después, Alan Ibarra y sus compañeros Mauri Stern, Elías Cervantes, Álex de la Barreda y Toño Beltranena llegaron al cine con Cambiando el destino, película dirigida por Gilberto de Anda. Magneto finalmente se separó en 1996.

Alan Ibarra también tuvo una carrera como solista y actor

Después de la separación de Magneto, Ibarra continuó su preparación artística y viajó a Italia y Nueva York para estudiar canto, actuación y música. En 1999 presentó su primer álbum como solista, Alan Azul, producido bajo el sello Sony Music México.

Su trayectoria también incluyó participaciones en telenovelas, entre ellas Rayito de Luz, Velo de novia, El amor no tiene precio y Alma indomable.

Además, Alan Ibarra formó parte de diferentes programas y reality shows. Entre sus apariciones destacan Big Brother, La Isla, ¿Quién es la máscara? y MasterChef Celebrity, donde mostró distintas facetas de su carrera fuera de los escenarios.

¿Cuál fue la última aparición pública de Alan Ibarra?

Antes de que se conociera su hospitalización, Alan Ibarra continuaba relacionado con la música y las presentaciones en vivo. El cantante había formado parte de espectáculos vinculados con el 90’s Pop Tour, manteniendo así su presencia en los escenarios.

Su última aparición pública conocida ocurrió el 23 de mayo durante el concierto “Despechados”, realizado en el Auditorio La Isla de Mérida. En aquella presentación compartió escenario con Carlos Cuevas, Coque Muñiz y Francisco Céspedes.

Durante el espectáculo, Alan Ibarra interpretó el tema “Malherido”. Por ahora, sus seguidores permanecen atentos a cualquier información oficial sobre su estado de salud mientras continúa bajo atención médica en Mérida.