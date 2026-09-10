Donald Trump manda mensaje a simpatizantes: “se irán al infierno si no votan por el mejor presidente de US”

Durante la convención nacional republicana en Texas, el presidente Donald Trump se autoproclamó como “el mejor presidente en la historia de Estados Unidos”, además aseguró a sus simpatizantes que si no van a votar en las elecciones intermedias y pierden “se irán al infierno”.

"Please right your right hand. I pledge to the greatest president in the history of the United States that loves us so much he can't even breathe" -- in extremely culty scene, Trump has his supporters pledge to him that they will vote, then tells them they will "go to hell" if… pic.twitter.com/3cRquIEgYI — Aaron Rupar (@atrupar) September 11, 2026

"Por favor, levanten su mano derecha. Le juro al mejor presidente en la historia de Estados Unidos, que nos ama tanto que ni puede respirar, que iré con mi familia a votar el 3 de noviembre", dijo el mandatario a sus seguidores en el cierre de la jornada este 10 de septiembre de 2026.

Noticia Destacada Quiénes recibirán cheques de 5 mil dólares si republicanos mantienen el Congreso, que prometió Trump

Un día antes, el mismo Trump aseguró que si los republicanos ganan las próximas elecciones intermedias y mantiene el control de la Cámara de representantes el 3 de noviembre depositará a todos los adultos mayores de Estados Unidos un cheque por 5 mil dólares como compensación.

Estímulo que generó polémica debido a que el déficit presupuestario anual del país ronda los 1.8 billones de dólares.