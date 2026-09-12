Isaac del Toro: ¿a qué hora vuelve a correr y dónde ver el Gran Premio de Montreal?

Después de su participación en Quebec, Isaac del Toro volverá a ponerse el uniforme del UAE Team Emirates-XRG para afrontar este domingo el Gran Premio de Montreal, una exigente carrera de un día que forma parte de su preparación rumbo al Mundial de Ruta.

El mexicano competirá el domingo 13 de septiembre de 2026 en Montreal, Canadá, en una prueba que contempla un recorrido de 214.4 kilómetros y que pondrá nuevamente a prueba sus condiciones antes de la cita mundialista.

¿A qué hora corre Isaac del Toro?

La carrera con Isaac del Toro como uno de sus protagonistas comenzará a las 09:00 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con la información proporcionada.

El Gran Premio de Montreal representa una nueva oportunidad para el ciclista mexicano, quien buscará mejorar su actuación en Quebec y mantenerse entre los nombres destacados del ciclismo internacional.

¿Dónde ver el Gran Premio de Montreal?

Los aficionados podrán seguir la participación de Isaac del Toro a través de Claro Sports, señal que tendrá la transmisión de esta competencia en territorio mexicano.

Montreal, Canadá, será el escenario de una jornada que puede servir como preparación importante para el mexicano de cara al Mundial de Ruta 2026.

Así es el recorrido del Gran Premio de Montreal

El Gran Premio de Montreal se disputa sobre un circuito urbano en la zona de Mont Royal. La competencia contempla 16 vueltas, con un recorrido de 13.4 kilómetros por vuelta.

Uno de los principales desafíos será la subida presente en cada vuelta, que eleva considerablemente la exigencia física de la prueba. En total, los ciclistas enfrentarán un desnivel acumulado de 4 mil 304 metros y una diferencia de altitud de 269 metros.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en Quebec?

Antes de llegar a Montreal, Isaac del Toro compitió en el Gran Premio Ciclista de Quebec, donde terminó en el puesto 55, a 3 minutos y 18 segundos del ganador.

El triunfo correspondió al belga Remco Evenepoel, quien completó la prueba en 4:40:21 y superó a Giulio Ciccone y Anthon Charmig, segundo y tercero, respectivamente.

Del Toro llegó a Quebec como uno de los corredores a seguir después de su triunfo en la Vuelta a Alemania. Durante parte de la carrera permaneció dentro del grupo de favoritos e incluso encabezó a los perseguidores en los kilómetros finales, aunque perdió posiciones antes de cruzar la meta.

Ahora, el mexicano tendrá una nueva oportunidad en el Gran Premio de Montreal, donde buscará recuperar protagonismo y llegar con ritmo competitivo al Mundial de Ruta.