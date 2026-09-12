GP de España 2026: Norris sorprende en Madrid y Checo Pérez saldrá desde el lugar 19

La primera clasificación de la Fórmula 1 en Madrid ya tiene dueño: Lando Norris partirá desde la primera posición en el histórico debut del Madring, nuevo circuito semiurbano que recibe este fin de semana el Gran Premio de España.

El piloto británico de 26 años consiguió su 19ª pole position en la Fórmula 1 y la tercera de la temporada. En la Q3 marcó un tiempo de 1:31.824 sobre los 5.416 kilómetros del trazado madrileño.

Antonelli se queda a 11 milésimas

Norris tuvo que exigirse al máximo para quedarse con el primer lugar, ya que el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, terminó apenas 11 milésimas de segundo detrás. El actual líder del campeonato partirá desde la segunda posición.

La tercera plaza de la parrilla será para Max Verstappen, cuatro veces campeón mundial con Red Bull, quien buscará recortar distancia en una carrera que representa el estreno oficial de este circuito.

¿En qué posición saldrá Franco Colapinto?

El argentino Franco Colapinto tendrá una buena oportunidad para sumar puntos, pues comenzará el Gran Premio desde el noveno lugar con Alpine. El piloto logró avanzar hasta la Q3 y registró su mejor tiempo con neumáticos blandos.

El debutante Arvid Lindblad, piloto sueco-británico de RB, ocupará la décima posición y completará la quinta fila junto a Colapinto.

Ferrari partirá desde la cuarta fila

Los dos pilotos de Ferrari quedaron colocados en posiciones cercanas. El monegasco Charles Leclerc y el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton tomarán la salida desde la cuarta fila de la parrilla.

El británico George Russell, de Mercedes, arrancará sexto. Actualmente ocupa el segundo puesto del campeonato, a 66 puntos de Antonelli, quien lidera con 267 unidades.

El australiano Oscar Piastri, compañero de Norris en McLaren, comenzará desde la séptima posición, mientras que Liam Lawson partirá octavo con Red Bull.

¿Cómo le fue a Checo Pérez?

El mexicano Sergio Pérez no logró superar la primera ronda de clasificación y tendrá que remontar desde el 19º puesto en el Gran Premio de España.

El piloto de Cadillac quedó eliminado en la Q1, al igual que los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso, quienes arrancarán desde las posiciones 17 y 18, respectivamente.

Madrid recibe por primera vez a la Fórmula 1

El Madring será escenario de una carrera inédita para la Fórmula 1. El trazado fue diseñado en los alrededores de IFEMA, el recinto ferial de Madrid, y recibirá una competencia programada a 57 vueltas.

Los pilotos deberán completar poco menos de 308 kilómetros en una carrera que marcará el estreno del nuevo circuito dentro del calendario del Mundial.

Con Norris en la pole, Antonelli segundo y Verstappen tercero, la parrilla está lista para el primer Gran Premio disputado en esta nueva pista madrileña. Mientras tanto, Checo Pérez tendrá el reto de remontar desde el fondo para intentar rescatar puntos en una carrera histórica.