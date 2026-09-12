Trabajadores de Volkswagen rechazan aumento: ¿habrá huelga en Puebla el 17 de septiembre?

Los trabajadores de Volkswagen en Puebla rechazaron la propuesta de revisión contractual para 2026, que contemplaba un incremento global de 10.04 por ciento, por lo que empresa y sindicato deberán regresar a la mesa de negociación para intentar alcanzar un nuevo acuerdo.

La decisión fue tomada durante la votación realizada el 11 de septiembre, en la que participaron 5 mil 925 integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (Sitiavw).

Aunque la propuesta anunciaba un aumento global de 10.04%, los trabajadores consideraron que las condiciones no respondían a sus expectativas, debido a que el incremento directo al salario sería de 4.30 por ciento.

El resto del porcentaje correspondía a beneficios adicionales, entre ellos un aumento de 0.80 por ciento al fondo de ahorro, además de un bono económico de 16 mil 300 pesos.

Volkswagen enfrenta plazo para evitar la huelga

Tras el rechazo del convenio, Volkswagen y el Sitiavw tendrán que continuar las negociaciones para construir una nueva propuesta salarial y contractual.

El nuevo convenio deberá ser sometido nuevamente a votación entre los trabajadores, mientras permanece vigente el emplazamiento a huelga establecido para el 17 de septiembre a las 11:00 horas.

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Esto significa que ambas partes cuentan con un periodo limitado para alcanzar un acuerdo que permita evitar la suspensión de actividades en la planta de Volkswagen en Puebla.

La empresa ha defendido la propuesta de incremento global de 10.04% y señaló que representa el mayor esfuerzo financiero viable ante las condiciones que enfrenta actualmente.

Volkswagen ya realizó ajustes en su producción

El conflicto laboral ocurre después de que Volkswagen anunciara cambios en sus operaciones en Puebla.

Durante agosto de 2026, la compañía informó sobre una modificación en los turnos de producción de los modelos Jetta y Tiguan, medida que estuvo acompañada por la salida de 611 trabajadores y 175 bajas voluntarias.

🏭 #Puebla || El SITIAVW informó que la mayoría de los trabajadores votó en contra de la propuesta de convenio salarial con Volkswagen. El sindicato indicó que mantendrá el diálogo para buscar un acuerdo justo y sostenible. 📌👇 pic.twitter.com/LfXUvExJo6 — Bitácora Central Puebla (@_BitacoraPuebla) September 12, 2026

El escenario añade presión a las negociaciones entre la empresa y el sindicato, debido a que cualquier acuerdo deberá considerar tanto las demandas laborales como las condiciones productivas y financieras de la compañía.

Por ahora, la atención está puesta en las próximas reuniones entre Volkswagen y el Sitiavw. El objetivo será alcanzar una nueva propuesta que pueda ser aceptada por los trabajadores antes de que venza el plazo para evitar la huelga en la planta de Puebla.

IO