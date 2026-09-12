Humberto Lara quiere la Alcaldía de Isla Mujeres; enfrenta señalamientos y carpetas por presunto fraude

Humberto Horacio Lara González, conocido como “El Indio Blanco”, es regidor del Ayuntamiento de Isla Mujeres y desde hace dos décadas se presenta como líder social, fundador de una asociación civil y “mozo del pueblo”.

Su nombre comenzó a mencionarse como posible aspirante de Morena a la alcaldía en 2027; sin embargo, su trayectoria está acompañada de acusaciones de fraude relacionadas con terrenos, cuestionamientos sobre el manejo de su dieta y una carrera política caracterizada por cambios de partido.

Ilegalidades

En el 2021, al menos 20 personas denunciaron presuntas irregularidades en la compra-venta de predios de la colonia Jabalí, en la zona continental. Los afectados afirmaron haber pagado entre 30 y 70 mil pesos por lotes que posteriormente habrían sido revendidos, incluso mediante redes sociales, sin documentación que acreditara plenamente la propiedad legal.

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Algunos compradores señalaron que posteriormente se les solicitaron pagos adicionales bajo el argumento de que el valor de los terrenos había aumentado. Las inconformidades llegaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Carpetas de investigación

Uno de los principales señalamientos corresponde a las investigaciones ministeriales. La FGE confirmó la existencia de al menos 10 carpetas de investigación vigentes contra Lara González por presunto fraude procesal derivadas de supuestas alteraciones o manipulaciones de documentos para aparentar la legalidad de determinados predios.

Su actividad política ha generado críticas. Sus detractores sostienen que los cambios de partido han respondido a intereses personales y recuerdan las manifestaciones realizadas en febrero del 2024 frente al Palacio Municipal de Isla Mujeres, en medio de la presión relacionada con sus asuntos legales. Sus opositores calificaron aquellas movilizaciones como una estrategia de victimización y presión política.

Lara González promueve una imagen de dirigente cercano a las comunidades vulnerables, también ha recibido críticas por la forma en que realiza actividades de apoyo. Medios regionales y habitantes de algunas zonas lo han señalado presuntas prácticas de aprovechamiento político.

Entre los reclamos está la entrega de frutas y verduras en malas condiciones, presuntamente presentadas como donaciones, así como la organización de rifas cuyos premios, según no siempre habrían sido entregados.

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Como regidor, percibiría alrededor de 88 mil pesos mensuales y señaló que destinaría su dieta a la construcción de un domo de usos múltiples en Francisco May, pero en su declaración señaló ingresos por 120 mil pesos anuales no coincide, señaló la obra como promoción política anticipada, mientras el Ayuntamiento enfrenta cuestionamientos relacionados con los salarios de sus integrantes y el uso de los recursos públicos.

Del MC a Morena

Pasó por Movimiento Ciudadano, un intento de candidatura independiente que habría sido rechazado por el Instituto Electoral de Quintana Roo y una participación por el PRD en el2024. Actualmente se le ubica en el entorno de Morena y como posible aspirante para 2027.