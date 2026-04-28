Renata Notni rompe el silencio de su separación de Diego Boneta, luego de revelarse los videos de sus peleas

Durante el mes de marzo de este 2026, se dio a conocer que Renata Notni y Diego Boneta habrían puesto fin a su relación, esto después de compartir casi cinco años juntos. Sin embargo, tras darse a conocer esta situación, muchos comenzaron a especular sobre las posibles razones que los llevaron a separarse.

Aunque el primero en hablar sobre esta situación fue el actor, al poco tiempo, Renata Notni rompió el silencio, dejando a un lado los tumores sobre violencia entre ellos.

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Renata Notni rompe el silencio sobre su separación de Diego Boneta

Durante un encuentro con algunos medios de comunicación, la actriz fue cuestionada sobre los motivos que los llevaron a tomar la decisión de concluir la relación amorosa. Sin embargo, los reporteros no tuvieron filtro al cuestionarla sobre los videos en donde se les apreció en un mal momento.

“No, no, para nada esos videos. No, no, no hubo… Lo único que les puedo decir es que en nuestra relación no hubo violencia, al contrario, fue una relación bonita”, dijo Renata Notni. “Esos videos y cosas que de repente salen de contexto no tuvieron nada que ver con esto”.

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Aunque no compartió los motivos por los cuales decidieron poner fin a su relación, Renata Notno sí pidió a los medios que se llevaran esto de manera respetuosa.

“Les pedimos comprensión y respeto en este momento que ya no estamos juntos, pero estamos muy bien (...). Tuvimos una relación muy bonita y terminamos de la misma manera; queremos quedarnos con eso, con lo bonito y con el mejor sabor de boca. Le deseo lo mejor y que sea muy feliz”.

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