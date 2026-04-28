Nuevo Hospital O’Horán de Mérida: fecha de inauguración, qué áreas tendrá y dónde se encuentra

El próximo 17 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto al gobernador Joaquín Díaz Mena, encabezarán la inauguración del nuevo Hospital Agustín O'Horán de Mérida, el cual, luego de casi tres años, iniciará operaciones.

Fue en junio de 2023 cuando iniciaron las obras de construcción del nuevo hospital O'Horán, y este 2026 iniciará a operar como el más grande del Sureste y Centroamérica.

Noticia Destacada Yucatán avanza hacia la transición del IMSS-Bienestar, con servicios de salud gratuitos y de calidad

Con esta obra se atenderá la sentida demanda de la población de contar con mejores servicios de salud y en espacios dignos, toda vez que sustituirá al actual, que data del año 1906.

Nuevo Hospital O'Horán: nuevas áreas

El nuevo hospital contará con 667 camas y 83 especialidades médicas, entre ellas pediatría, cardiología y urología.

Asimismo, dispondrá del tomógrafo de mayor resolución del país y un angiógrafo de alta complejidad, equipos médicos que harán posible ofrecer diagnósticos y tratamientos de última generación a la población.

Este proyecto contempla nuevas clínicas, como la de la mujer, la de labio y paladar hendido, la de cuidados paliativos y la de heridas; al igual que 16 quirófanos, 62 consultorios en consulta externa y otros 20 en sus clínicas.

Noticia Destacada “La salud no es un privilegio, sino un derecho”: Joaquín Díaz Mena destaca avances en la infraestructura hospitalaria rumbo a su Primer Informe

También contará con áreas de terapia intensiva en pediatría, neonatos, adultos y obstetricia, así como amplios espacios de estacionamiento y helipuerto para atender emergencias con apoyo del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En ese marco, se informó que, como parte del equipamiento, el nuevo O’Horán contará con equipos de alta especialidad, tales como cámara hiperbárica, dos tomógrafos, radiografía, resonancia magnética, fluoroscopio, angiógrafo, densitómetro y mastógrafo con tomosíntesis.

¿Dónde se encuentra el Nuevo Hospital O'Horán?

El edificio del nuevo Hospital O'Horán se encuentra asentado a un costado del Materno Infantil y cerca del hospital de la Amistad Corea-México, al sur de Mérida.

Esta nueva infraestructura se ubica en las inmediaciones del periférico de la ciudad, en un nuevo polígono de desarrollo.

Esta obra será el primer hospital en Yucatán bajo el modelo IMSS-Bienestar, que garantizará atención médica gratuita y de calidad para miles de familias yucatecas, fortaleciendo la infraestructura de salud en el marco del Renacimiento Maya.