Retos virales detrás de amenazas de tiroteo en escuelas de Campeche: Seduc activa protocolos

Las recientes amenazas de tiroteo detectadas en planteles educativos de Campeche y Ciudad del Carmen tienen su origen en retos virales difundidos a través de redes sociales, confirmó la Secretaría de Educación del Estado, al asegurar que, pese a la alarma generada, en ambos casos se ha actuado con inmediatez mediante la aplicación de protocolos de atención, sin que se haya suspendido el servicio educativo.

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De acuerdo con el titular de la dependencia, Víctor Sarmiento Maldonado, este fenómeno, que ya se había identificado previamente en el norte del país, comenzó a replicarse en otras regiones como parte de un uso inadecuado de plataformas digitales, donde circulan desafíos que incitan a conductas de riesgo. Ante ello, la Seduc adoptó un protocolo nacional sugerido por la Secretaría de Educación Pública, mismo que fue adaptado al contexto local para su aplicación inmediata en Campeche.

En cada caso, brigadas del programa Convive han sido desplegadas de forma inmediata para dialogar con directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, así como para identificar al alumno o alumna responsable de emitir los mensajes de amenaza y brindarle atención socioemocional.

El protocolo contempla la intervención de psicólogos, la implementación de medidas disciplinarias formativas y la canalización, en caso necesario, a instituciones de salud mental. Asimismo, se promueve la participación activa de los padres de familia, bajo el entendido de que la prevención de estas conductas requiere un esfuerzo conjunto entre escuela, hogar y autoridades.

Sarmiento Maldonado enfatizó que estas acciones no buscan sancionar de manera punitiva, sino generar conciencia en los estudiantes sobre las consecuencias de sus actos. Entre las estrategias aplicadas se encuentran la observación activa, la justicia restaurativa, la firma de compromisos conductuales y actividades pedagógicas orientadas a fomentar la cultura de paz.

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En paralelo, la Seduc informó que también se mantienen acciones permanentes para atender casos de acoso escolar o bullying detectados en las inmediaciones de planteles ubicados en Campeche, Carmen y Calkiní.

En este sentido, precisó que se han registrado entre seis y siete incidentes en distintos centros educativos, incluyendo planteles de nivel medio superior. En estos casos, la intervención se extiende más allá de las aulas, debido a que algunos incidentes ocurren en espacios públicos cercanos, como parques y áreas comunes.

La autoridad educativa dijo que trabajan en coordinación con otras dependencias para su recuperación y aprovechamiento mediante actividades culturales, deportivas y recreativas que inhiban conductas violentas.

Asimismo, reiteró que ningún caso ha sido ignorado y que todos están siendo atendidos con acompañamiento institucional. La Seduc destacó que la clave para enfrentar tanto las amenazas virales como el bullying radica en atender las causas de fondo, fortalecer la educación socioemocional y promover un uso responsable de la tecnología entre niñas, niños y adolescentes.

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JGH