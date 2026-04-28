Harfuch revela que gobernadora Maru Campos no sabía de presencia de agentes de EU en operativo

El caso sobre la presunta participación de agentes estadounidenses en operativos en Chihuahua sigue generando reacciones en el ámbito político y de seguridad.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que la gobernadora Maru Campos no tenía conocimiento de que elementos de Estados Unidos estuvieran operando en campo dentro del estado.

Durante la conferencia del Gabinete de Seguridad, el funcionario federal explicó que sostuvo una conversación directa con la mandataria estatal, quien le manifestó que desconocía cualquier tipo de intervención de agencias extranjeras en territorio chihuahuense.

¿Qué dijo Harfuch sobre la presencia de agentes de EU en Chihuahua?

García Harfuch hizo una distinción clara entre los mecanismos de cooperación bilateral y la actuación directa de personal extranjero en operativos dentro del país.

Señaló que el intercambio de información entre México y Estados Unidos es una práctica común y regulada, pero subrayó que la presencia de agentes en campo representa un escenario distinto que debe ser investigado.

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En ese sentido, reiteró que la gobernadora Maru Campos negó haber sido informada sobre la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en dichas acciones, lo que añade un elemento relevante al caso.

¿Quién investiga el caso y qué sigue?

El funcionario indicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de esclarecer los hechos y determinar si hubo irregularidades en el desarrollo del operativo.

Esta postura coincide con lo expresado previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también ha señalado que la investigación debe avanzar para aclarar responsabilidades.

🔴 Omar García Harfuch asegura que la gobernadora Maru Campos, le dijo que no tenía conocimiento de operaciones en campo con agentes de EU en Chihuahua.



“No tenemos pleno conocimiento de qué estaban haciendo”. pic.twitter.com/K8VcZH87e9 — Azucena Uresti (@azucenau) April 28, 2026

Además, desde el Senado se ha mencionado que ya existen indagatorias en curso sobre este tema, lo que refuerza la atención institucional sobre el caso.

La situación abre cuestionamientos sobre los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad y la necesidad de garantizar que cualquier acción en territorio nacional se realice bajo los marcos legales establecidos.

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