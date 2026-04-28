Emiliano Aguilar reacciona a la reconciliación de Ángela Aguilar y Nodal

Desde hace varios días, mucho se ha especulado sobre una posible separación y reconciliación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, una pareja que ha dado mucho de qué hablar desde que se dio a conocer su relación.

Sin embargo, desde hace un tiempo algunas fuentes han confirmado que la pareja pasó por una crisis, tema que lo volvió tendencia en las redes sociales por varios días.

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Emiliano Aguilar reacciona a la reconciliación de Ángela y Nodal

En medio de la polémica, Emiliano Aguilar decidió hablar del tema y no dudó en burlarse de la situación que vive su hermana; recordemos que, se mencionó que esta situación fue ocasionada por el estreno del video de su sencillo "Un vals”.

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Tras la confirmación de que la pareja sigue unida, Emiliano Aguilar decidió compartir en su cuenta oficial de Instagram un video en donde se burla de Nodal y de Kunno, quien es una persona muy cercana a la familia.

El también cantante compartió un video en donde se muestra a Nodal y Kunno, mientras bailan su sencillo "Harley y Guason". Aunque en el video también se muestran los rostros de todos los integrantes de la familia de Pepe Aguilar, incluida su esposa Aneliz Álvarez.

Esta publicación provocó un sinfín de comentarios entre los usuarios, quienes mostraron de forma inmediata su apoyo al rapero, otros tantos solamente dejaron comentarios en forma de burla.

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