Ricardo Pérez le dedica hermoso mensaje a Susana Zabaleta por su segundo aniversario

Una de las relaciones más sólidas del mundo del espectáculo es la que han construido Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, dos celebridades que han sabido llevar una relación en medio de la polémica por su diferencia de edad.

Ahora, la pareja se encuentra celebrando dos años juntos. Por tal razón, el día de ayer 27 de abril, el comediante decidió dedicarle un emotivo mensaje a la actriz.

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“Otro año que pasa en un abrir y cerrar de ojos”

Aprovecho para agradecerle por estos dos años juntos en los que han vivido todo tipo de aventuras y superado muchas pruebas.

“Gracias, Susana por seguirme haciéndome sentir el hombre más afortunado del mundo. Me haces la vida más bonita. Perdón por llegar tan tarde, pero qué bueno que no nos lo perdimos. Te amo”.

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Como era de esperarse, los usuarios en redes sociales no perdieron la oportunidad para dejar un comentario, muchos aplauden el amor que se tienen, sin hacer caso a los comentarios negativos que han enfrentado.

Recordemos que, la pareja se conoció en un reality “Divina comedia” en 2023, donde participaron junto a José Luis Slobotzky y Eduardo Videgaray. Tras el final de la producción ellos comenzaron a salir hasta consolidar su hermosa relación.

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