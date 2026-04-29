Conductor embiste a una familia que viajaba en moto en las calles de Campeche

Un conductor imprudente, al circular a exceso de velocidad y no respetar su alto marcado, embistió a una familia que viajaba en preferencia en una motocicleta sobre la avenida Colosio, ante el incidente fue necesaria la presencia de policías y paramédicos.

El hecho ocurrió cuando la familia conformada por una pareja de adultos y un infante, aproximadamente de tres años, viajaban en preferencia abordo de la motoneta con dirección a la Gobernadores cuyo “jinete” manipulaba la unidad a velocidad moderada.

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Sin embargo, al llegar al cruce de la Nacozari su trayecto fue interrumpido por un auto cuyo conductor se distrajo y al ir a exceso de velocidad no pudo frenar a tiempo, ante esto la familia fue arrastrada una corta distancia llevándose la peor parte una mujer.

Ante el incidente llegaron policías estatales y del grupo “Zazil”, acompañados de paramédicos del sector salud que asistieron a las víctimas quienes lograron ser estabilizadas sin ameritar su traslado a un hospital.

Asimismo, se descartó que alguno de los involucrados estuviera bajo los influjos de alguna sustancia, quienes al llegar a un acuerdo el caso no fue turnado ante ninguna institución de seguridad.