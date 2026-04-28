Intentan ejecutar a menor de edad en la colonia Valle Verde de Cancún; joven fue internado de emergencia

Un menor de 16 años fue atacado a balazos la noche de este martes cuando se encontraba en la colonia Valle Verde. Vecinos de la zona lo auxiliaron y posteriormente llamaron al número de emergencias 911, lo que generó la movilización de las autoridades. La víctima fue trasladada al Hospital General de Cancún.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 21:30 horas, cuando vecinos del área informaron que un adolescente llegó a un domicilio para pedir ayuda, señalando que dos sujetos a bordo de una motocicleta habían intentado privarlo de la vida con arma de fuego. No se proporcionaron mayores características de los agresores.

La familia que brindó el auxilio dio a conocer que el joven venía corriendo desde la colonia Valle Verde y llegó a un domicilio ubicado aproximadamente a 600 metros de la avenida José López Portillo. Al llegar las autoridades, se informó que el menor se encontraba consciente, con un impacto en el glúteo. Posteriormente, paramédicos indicaron que sería trasladado al Hospital General “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”.

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El área donde ocurrieron los hechos fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, quienes fueron los primeros en arribar al sitio. Asimismo, se brindó custodia a la unidad médica encargada del traslado. Más tarde se informó que el estado de salud del joven era estable y que sería intervenido en el quirófano; hasta el momento no se han dado mayores detalles.

Cabe mencionar que la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de este intento de ejecución, por lo que agentes de la Policía Ministerial acudieron al lugar para entrevistar a vecinos y posibles testigos como parte de las investigaciones. De igual forma, se inició la búsqueda de cámaras de videovigilancia, tanto del C5 como de comercios cercanos, con la finalidad de identificar a los responsables.

Por el momento, la Policía de Investigación no descarta ningún posible móvil, incluyendo narcomenudeo o intento de robo. Será el avance de las indagatorias las que determinen los motivos del ataque contra el adolescente.