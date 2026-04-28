Los Socios del Ritmo pondrán el ambiente durante el concierto por el Día de las Madres en Campeche

Como cada año, el Día de las Madres no pasa desapercibido en Campeche, por lo que este año tampoco será la excepción, trayendo para esta ocasión a los “Socios del Ritmo”, quienes serán los encargados de poner el ambiente en la Plaza de la República el domingo 10 de mayo a las 20:00 horas con un concierto gratuito que hará bailar a todas las mamás campechanas.

La cita es el domingo 10 de mayo en punto de las 20:00 horas. / Foto: Especial

Así lo dio a conocer la dirigente del Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche, Mónica Sosa, invitando a toda la ciudadanía para disfrutar del evento, pero, sobre todo, a las mamás de Campeche.

El evento se realizará este domingo 10 de mayo a partir de las 20:00 horas en la Plaza de la República, con acceso libre para todo aquel que desee participar y disfrutar de la velada, siendo una oportunidad para que las familias se reúnan a celebrar a las mamás en medio de un ambiente de pura diversión.

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Es así como los campechanos miembros de la agrupación musical los Socios del Ritmo serán los encargados de hacer bailar, reír, gozar y disfrutar a todas las familias de la entidad al ritmo de la mejor música tropical entre baladas de cumbia, merengue y salsa.