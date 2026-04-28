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Los Socios del Ritmo pondrán el ambiente durante el concierto por el Día de las Madres en Campeche

El evento se realizará este domingo 10 de mayo a partir de las 20:00 horas en la Plaza de la República, con acceso libre para todo aquel que desee participar.

Por Angélica Uribe

29 de abr de 2026

1 min

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Los Socios del Ritmo harán bailar y disfrutar a las madres campechanas.
Los Socios del Ritmo harán bailar y disfrutar a las madres campechanas. / Foto: Especial

Como cada año, el Día de las Madres no pasa desapercibido en Campeche, por lo que este año tampoco será la excepción, trayendo para esta ocasión a los “Socios del Ritmo”, quienes serán los encargados de poner el ambiente en la Plaza de la República el domingo 10 de mayo a las 20:00 horas con un concierto gratuito que hará bailar a todas las mamás campechanas.

La cita es el domingo 10 de mayo en punto de las 20:00 horas.
La cita es el domingo 10 de mayo en punto de las 20:00 horas. / Foto: Especial

Así lo dio a conocer la dirigente del Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche, Mónica Sosa, invitando a toda la ciudadanía para disfrutar del evento, pero, sobre todo, a las mamás de Campeche.

El evento se realizará este domingo 10 de mayo a partir de las 20:00 horas en la Plaza de la República, con acceso libre para todo aquel que desee participar y disfrutar de la velada, siendo una oportunidad para que las familias se reúnan a celebrar a las mamás en medio de un ambiente de pura diversión.

Personal del IMSS se manifestó en diferentes hospitales de la entidad.

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Es así como los campechanos miembros de la agrupación musical los Socios del Ritmo serán los encargados de hacer bailar, reír, gozar y disfrutar a todas las familias de la entidad al ritmo de la mejor música tropical entre baladas de cumbia, merengue y salsa.

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