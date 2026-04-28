Bárbara de Regil reacciona a su error en Supernova: “Estaba escuchando música de John Lennon"

Bárbara de Regil ha vuelto a convertirse en el centro de la conversación digital tras su participación en el evento Supernova Génesis 2026, celebrado este pasado domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México. La actriz y conductora protagonizó un error que rápidamente se volvió viral.

El incidente ocurrió durante la transmisión en vivo, cuando Bárbara tenía la responsabilidad de presentar al reconocido anunciador estadounidense Jimmy Lennon Jr. Sin embargo, al momento de anunciar su entrada al ring, la protagonista de Rosario Tijeras exclamó: "¡Tenemos con ustedes a John Lennon!", evocando al exintegrante de The Beatles.

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¿Qué dijo Bárbara de Regil tras su error en el Supernova?

Al percatarse del silencio incómodo y las risas inmediatas de los comentaristas , la actriz intentó manejar la situación con la franqueza que la caracteriza. Durante la misma gala, Bárbara ofreció disculpas públicas al presentador y lanzó una frase que ya se está replicando en redes sociales.

"Un error no me define, ¿sí? No me estén jodiendo. Estaba escuchando música de John Lennon, por eso. Ojalá que el señor me perdone". Bárbara acompañó su disculpa con una reverencia hacia Jimmy Lennon Jr., quien, con décadas de trayectoria en el Salón de la Fama del Boxeo, tomó el momento con profesionalismo.

Bárbara de Regil es tendencia pues vivió un momento muy gracioso: confundió a John Lennon con Jimmy Lennon Jr. en el @supernovaboxing 😁



Sinned 👀 pic.twitter.com/ll3ifWR2Vg — Run Run TV 👀 (@SinnedTV) April 27, 2026

Lejos de mostrarse afectada por las críticas al día siguiente, De Regil decidió "subirse al tren" de su propia equivocación. A través de sus historias de Instagram, compartió un video editado del momento exacto del error, riéndose de sí misma y añadiendo la frase: "Una raya más al tigre".

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