Sector del Ejido de Playa del Carmen se quedó sin luz; van más de seis horas sin energía eléctrica

Un sector de la colonia Ejidal de Playa del Carmen se quedó sin luz desde las 16:00 horas, y hasta el momento más de 13 casas, entre éstas locales comerciales, oficinas y restaurantes se vieron afectadas al detener sus actividades por falta de suministro.

El ingeniero Ramón Cárdenas González denunció que se registró un corto circuito desde las 16:30 horas, lo que provocó el apagón en la calle 23 Sur con avenidas 80 y 85 Avenida Sur del ejido, al reportarlo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la respuesta fue que en una hora sería restablecido el suministro, sin embargo, van más de seis horas y aún sigue la zona sin servicio.

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Dijo que en las calles funciona el alumbrado público, y que el apagón solo se registró en las casas, comercios, oficinas y restaurantes, lo que imposibilitó realizar cualquier actividad, y que desde las 16:00 horas cerraron sus puertas.

Cárdenas González informó que en la zona hay una oficina de la embajada italiana que también se quedó sin luz. Condenó este hecho, ya que afecta y daña los equipos electrónicos, además, paraliza toda actividad laboral y comercial, los vecinos afectados están preocupados y molestos por esta circunstancia, exigen a la CFE optimizar sus redes para garantizar el suministro a los usuarios, comentó.